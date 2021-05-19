В Узбекистане в разы увеличат штрафы за продажу просроченной продукции, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства по защите прав потребителей.

Уловки продавцов

Зачастую потребители становятся жертвами того, что некоторые недобросовестные продавцы, для возвращения второй жизни просроченным продуктам, прибегают к различным уловкам. Вариантов продвинуть негодную к употреблению продукцию множество, самый распространённый – не убрать своевременно с полки "просрочку".

Зачастую невнимательный потребитель не обнаруживает подвох, многие в спешке не обращают внимания на срок годности покупаемого товара.

Еще один распространённый способ обмана – изменение маркировки, когда переклеивают, стирают, перебивают дату выпуска продукта, повторно запуская его в оборот.

Специалисты констатируют, что "просроченная" продукция отравляет организм и вредит здоровью.

Новые штрафы

Агентством разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О защите прав потребителей", который на данный момент находится на рассмотрении во втором чтении в Законодательной палате.

Закон предусматривает введение финансовой санкции за реализацию товаров с истекшим сроком годности, без указания даты выпуска и срока годности, не отвечающих требованиям нормативной документации, а также фальсифицированных товаров. За это будет накладываться штраф в размере пятидесяти базовых расчетных величин (12 250 000 сумов).

Интересно, что в Казахстане реализация просроченной продукции ведёт к административной ответственности, а именно к штрафам от 600 тысяч до 4 млн тенге (от 14,5 млн до 98,6 млн сумов), в России – от 1000 рублей до 50 000 рублей (142 000 сумов до 7 100 000 сумов). Если данное правонарушение повлекло смерть человека, то в РФ применяется уголовное наказание до 10 лет заключения. В Беларуси размер штрафа составляет 50% от выявленного товара.

Сейчас в Узбекистане по отношению к правонарушителям Агентство по защите прав потребителей возбуждает дела в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 12 октября 2005 года, и по итогам выдает предписания. Как показала практика, данный процесс затягивается на несколько месяцев и малоэффективен на пути борьбы с недобросовестными предпринимателями. При этом закон "О защите прав потребителей" не позволяет применять, кроме штрафов, финансовые санкции в отношении лиц, нарушивших действующее законодательство.