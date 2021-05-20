На чем приходится экономить бишкекчанам? (соцопрос)

Бишкекчане рассказали, чему они научились, оказавшись в жесткой ситуации падения доходов и роста цен. Многим пришлось поменять свои пищевые привычки, а то и вовсе отказаться от некоторых продуктов. Для большинства расходы на одежду давно минимизированы, а траты на развлечения сведены к нулю.

Алишер ТАШМАТОВ, председатель международного общественного объединения "Люди мира":

- Ожидается рост цен на гречку и другие крупы. Яйца дорогие, цены на мясо - вообще космос. А фрукты и овощи стоят столько, словно их выращивают не фермеры, а суперзвезды! Простые люди уже перестали покупать многие продукты. Самый удобный способ экономии - покупать товары по акции в магазинах или отовариваться на оптовых складах. Например, мои знакомые сбрасываются и покупают мешок риса или сахара, муки, дешевле выходит. Я тоже так делаю.

Ольга ГАЛИЧ, дизайнер типографии:

- Мне давно знакомо слово "экономия". Много лет мне приходилось снимать жилье, и все заработанное уходило в основном на плату за аренду. Еще оплачивала частный садик, затем - школу дочке. Оставалось совсем немного на продукты. Три года назад мне удалось купить квартиру, но для этого пришлось взять в долг. Сейчас я каждый месяц отдаю часть долга. Поэтому сильно не разгуляешься. А в связи с ростом цен пришлось еще сильнее затянуть пояс. Одежду покупаю преимущественно дочке - она растет, и это необходимость. Вместо говядины покупаю чаще курицу, а иногда и вовсе обходимся без мяса. Фрукты и конфеты берем крайне редко.

Азамат КАСЫМБЕКОВ, эксперт по регионоведению:

- Перевел автомобиль с бензина на газ. Так выгоднее. Меньше стали ходить в кафе. У меня сейчас еще и стройка дома. Строительные материалы подорожали на 30 процентов. Но нужно закончить, чтобы переехать со съемной квартиры. Поэтому приходится экономить.

Александр ЗОЛОТУХИН, администратор в частной компании:

- Вещи не покупаю давно, стричься стал сам. Употребление мяса, сыра и молочных продуктов сократил на треть. Передвигаюсь на велосипеде.

Асель ОМУРАКУНОВА, журналист:

- Пришлось отказаться от услуг частного садика и отдать ребенка в государственный. Кино смотрим не в кинотеатре, а дома на компьютере, меньше ходим по кафе, а больше гуляем на свежем воздухе в парке. Уже не отказываемся от гостинцев на семейных мероприятиях. Мясо стали покупать в селе через родню, существенно сократили расходы на наряды и аксессуары. Маникюр, педикюр тоже делаю дома сама. Стали реже гостей приглашать. Единственное, что не отменили, - это образовательные курсы и витамины. На образовании и здоровье экономить нельзя, а в остальном расходы сильно сократились.

Татьяна ФИЛИМОНОВА, пенсионерка:

- У меня пенсия 11 тысяч. И сахарный диабет второго типа, требующий регулярной покупки лекарств. В аптеках сейчас цены бешеные. Беру аналоги подешевле. О витаминах пришлось забыть.

Товары беру только по акции. Питание без излишеств. Чаще просто макароны. Просроченные продукты не выбрасываю. Суп варю из окорочков. Если и беру говядину, то немного фарша для котлет, и те с наполнителем из картофеля или капусты. Муку покупаю только первого сорта. Скисшее молоко идет на оладушки.

Из одежды себе не покупаю почти ничего. А стричься хожу к соседке. Она до пенсии была парикмахером и тоже рада дополнительному заработку, выходит в несколько раз дешевле, чем в салоне.