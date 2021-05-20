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В РФ одобряют усилия КР и РТ по урегулированию границ

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- Евгений Денисенко
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Москва рада завершению фазы эскалации конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Об этом завил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, который принял участие в состоявшемся 19 мая в Душанбе заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Лаврова, Россия одобряет те усилия, которые стороны прикладывают к проведению границ. Глава МИД РФ назвал это хорошим примером того, как должны сотрудничать государства постсоветского пространства в вопросе проведения границ, которые ранее не были утверждены должным образом.

Как рассказали в российском МИДе, в ходе заседания в Душанбе главы делегаций предметно обсудили ситуацию в мире и в зоне ответственности ОДКБ. Сергей Лавров представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки. И призвал коллег к усилению внешнеполитической координации, взаимной поддержке и продолжению солидарных усилий на международных площадках.

Российской стороной было акцентировано внимание на вопросах сотрудничества в области биологической безопасности, налаживания взаимодействия в свете вступивших в силу в январе текущего года нормативно-правовых документов, учреждающих статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ.

Обсуждены вопросы, связанные с недавним обострением ситуации на южном участке армяно-азербайджанской границы, разъяснены посреднические усилия России для урегулирования имевших там место инцидентов. Отмечена положительная динамика в подходах кыргызской и таджикской сторон к снятию напряжения в пограничных вопросах.

Одобрены для рассмотрения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ проект Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов организации, проект Плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности.

Также был принят ряд совместных заявлений, в том числе "О сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными организациями", "О 75-летии Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге", "Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".

Следующее заседание СМИД ОДКБ решено провести в Таджикистане в ноябре 2021 года.

В рамках нынешнего заседания состоялась встреча глав МИДов Кыргызстана Руслана Казакбаева и России Сергея Лаврова. Они обсудили предстоящие внешнеполитические мероприятия, ход реализации ранее достигнутых договорённостей, обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-российского сотрудничества, а также региональной ситуации. И подтвердили стремление обеих стран к укреплению и расширению союзнических отношений и стратегического партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/401278
Теги:
ОДКБ
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