Президенты стран ЕАЭС обсудят важнейшие вопросы интеграции

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоится 21 мая. Оно пройдет в режиме видеоконференции с участием глав государств ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), почетного председателя ВЕЭС, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президентов стран-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

По информации ЕЭК, в повестке дня – 15 вопросов. Так, главам государств ЕАЭС будет доложено о выполнении поручений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года о проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран.

Президентам представят доклады о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза за 2020 год, о результатах мониторинга исполнения в 2019–2020 годах странами ЕАЭС положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, о реализации в минувшем году Основных направлений международной деятельности, годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.

На повестке дня также – сотрудничество стран Союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, ряд других вопросов.

Кроме того, ожидается, что члены Высшего совета рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021–2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию их законодательств в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, Соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий в сфере зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов стран союзниц.