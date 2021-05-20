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На улице Ибраимова упавшие тополя повредили заборы домов и машину

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- Сергей Швец
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Вчера вечером во время шквального ветра на улице Ибраимова упали два больших тополя. По счастливой случайности никто не пострадал. А вот имуществу местных жителей досталось.

Инцидент произошел в частном секторе, расположенном вдоль улицы Ибраимова ниже пересечения с Куренкеева, примерно в 18-00. Во время шквального ветра сломало один из взрослых тополей, растущих вдоль улицы. А он, в свою очередь, падая, зацепил соседнее дерево.

Огромные махины обрушились на территории расположенных рядом домовладений. Повреждены несколько заборов и старый автомобиль, стоявший в одном из дворов.

- К счастью, никого из людей не зацепило, - рассказали местные жители. – Да и до самих домов упавшие деревья не достали. А вот заборы придется хорошенько ремонтировать.

- Самое интересное, что буквально год назад мы обращались в "Бишкекзеленхоз", чтобы провели обрезку этих деревьев. Оттуда приехала бригада, убрала буквально несколько веток и уехала. Работники сказали, что приедут на следующий день с другим оборудованием, чтобы отпилить остальные. И с тех пор ни ответа, ни привета. Возможно, выполни они свою работу тогда, и не было бы таких последствий, - предполагают люди.

Приехавшие на место представители коммунальных служб составили акт, распилили упавшие стволы и вывезли их на свои склады. Работы по уборке продолжались вплоть до ночи.


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URL: https://www.vb.kg/401281
Теги:
Бишкек, Бишкекзеленхоз, авария
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