"Питон" обучил кыргызстанских единоборцев удушению

Многократный чемпион Азии и мира по шести видам единоборств казахстанец Карен Пашикян (боевой псевдоним Питон) провел в Бишкеке мастер-класс для кыргызстанских любителей силовых видов спорта. Корреспондент VB.KG встретился с этим уникальным атлетом.

Расскажите сначала о себе.

- В спорте я уже почти 30 лет, выступал в таких спортивных дисциплинах, как кикбоксинг, панкратион, джиу-джитсу грепплинг, бокс и т.д. Мне с детства нравились различные противостояния в октагоне, ринге, борцовских коврах. В юности я дал себе слово освоить большинство из этих дисциплин. И мне удалось достичь намеченных целей.

С кем вы в Бишкеке проводили мастер-классы?

- В Кыргызстане у меня много друзей-спортсменов. Среди них президент Федерации кикбоксинга Кыргызстана Александр Воинов. А мастер-класс я проводил со всеми желающими узнать что-то полезное из моего спортивного опыта.

Как конкретно проходили ваши занятия?

- Многие спортсмены знают о моих удушающих приемах под названием "питон". Именно "по этой теме" я и проводил свои занятия. Чтобы применить мои фирменные приемы сначала нужно вывести соперника из равновесия, свалить его в партер, занять так называемое положение бокового контроля. В этом мне помогает опыт освоения вольной борьбы. Конечно, приемы эти применить не просто. Соперники пытаются сопротивляться, применяют контрприемы, но моя физическая форма, сила рук, а также использование правильного угла приводействия на шейные позвонки и сонную артерию не позволяет им выбраться из моих крепких объятий.

Я всегда следую одному очень умному изречению основателя бразильского джиу-джитсу Хелио Грейси: Если бойцу повредить или сломать руку, он все равно сможет продолжать бой, но если вы закончите поединок удушающим приемом, то спящий боец продолжать бой не сможет.

Но почему же тогда далеко не все единоборцы используют ваши приемы?

- Пытаются многие, но далеко не у всех это получается. Не все ребята могут перевести соперников в партер, им не хватает навыков борцовской техники: в частности,проходов в ноги, умения делать вовремя подсечки и так далее. Многие бойцы также не могут не могут зафиксировать соперника в положении лежа на боку.То есть, они не освоили приемы грепплинга. Скажу больше, есть бойцы, которые не умеют правильно распределить свой центр тяжести, отчего часто сами часто падают на настил. Я разработал комплекс упражнений по избавлению от этого недостатка. К тому же очень часто спортсмены во время захвата шеи неправильно используют угол воздействия на триггерные зоны и сонную артерию.

Очень рад, что мою науку кыргызстанские единоборцы воспринимали очень внимательно и,кажется, ее освоили. Но я оставил ребятам все мои методички. Думаю, они им пригодятся. За один урок полностью освоить приемы под общим названием Питон невозможно.

А когда вы снова приедете в Кыргызстан?

- Сложный вопрос. Собираюсь уехать на постоянное место жительства в США. Но связи с кыргызстанскими спортсменами не будут утрачены. Есть Интернет, с помощью которого я отвечу на любые вопросы и проведу занятия на любую тему.

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