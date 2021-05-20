Новиков назначен главой Правления Российско-кыргызского фонда развития

Артем Новиков назначен председателем Правления Российско-Кыргызского Фонда развития, сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

В соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития Аалиев Азиз Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности председателя Правления Российско-Кыргызского Фонда развития.

Одновременно с этим Новиков Артем Эдуардович назначен на должность председателя Правления Российско-Кыргызского Фонда развития, сроком на 3 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов.