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Новиков назначен главой Правления Российско-кыргызского фонда развития

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- Оксана Гут
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Артем Новиков назначен председателем Правления Российско-Кыргызского Фонда развития, сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

В соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития Аалиев Азиз Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности председателя Правления Российско-Кыргызского Фонда развития.

Одновременно с этим Новиков Артем Эдуардович назначен на должность председателя Правления Российско-Кыргызского Фонда развития, сроком на 3 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/401283
Теги:
назначение, правительство, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, Артем Новиков
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