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В Бишкеке открыт дополнительный пункт вакцинации от КОВИД-19

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- Оксана Гут
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В столичной поликлинике студентов создан дополнительный прививочный пункт для вакцинации от КОВИД-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Приём проходит по адресу: ул. Рыскулова 8, с 15:00 до 23:00 часов, телефон для справок: 0(312) 66 52 63.

"Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, за последние сутки выявлено 120 новых случаев, выздоровели 111 человек. К сожалению, летальных исходов 2, - информируют в муниципалитете и отмечают, - Вакцинация – самый эффективный метод по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

На сегодня в Бишкеке привито более 16 тысяч человек, среди них пожилые старше 65 лет, медики, педагоги, сотрудники силовых структур, госслужащие и все желающие горожане.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии "Вакцинация": 313297, а также в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН по телефонам: 0708 521 710, 54 65 21 и 54 61 04.

Вакцину "Sinopfarm" можно получить в прививочных кабинетах:

•ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ОЦСМ Первомайского района - 32 55 71; 0550 701 002;

•ОЦСМ Свердловского района - 63 51 22; 0505 286 670;

•ОЦСМ Октябрьского района - 57 09 15: 0703 293 793;

•ЦСМ №4 ОЦСМ Свердловского района - 0709 828 314 ;

•ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района – 0551 117 744;

•ЦСМ № 9 ОЦСМ Свердловского района – 0778 376 662;

•ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района – 0500 008 208;

•ЦСМ №16 ОЦСМ Первомайского района – 0550 651 170;

•ЦСМ №15 ОЦСМ Октябрьского района - 0703 210 476;

•ЦСМ №19 ОЦСМ Октябрьского района – 0709 655 540;

•врачебная амбулатория в ж/м "Калыс-Ордо" ЦСМ №13 ОЦСМ Ленинского района – 0550 500 845;

•ЦСМ №2 ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ЦСМ №17 ОЦСМ Ленинского района – 55 11 06;

•врачебная амбулатория в ж/м "Учкун", "Бакай-Ата", ОЦСМ Свердловского района - 0505 286 670;

•врачебная амбулатория в ж/м "Кара-Жыгач" ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района - 0551 117 744;

•врачебная амбулатория в ж/м "Ак-Бата", "Ак-Босого" ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района - 0500 008 208;

•поликлиника Железнодорожной больницы (ЖДБ) - 0773 261 250.

"Дорогие горожане! Не забывайте носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. Мы убедительно просим ответственно отнестись к защите вашего здоровья и не заниматься самолечением. Если вдруг вы чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/401285
Теги:
вакцина, Бишкек, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав, мэрия
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