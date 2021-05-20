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Евросоюз открывает границы для вакцинированных туристов

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Евросоюз готов открыть границы для иностранных туристов, которые полностью привиты от коронавируса. Об этом сообщает asiaplustj.info со ссылкой на телеканал Euronews.

К такому соглашению представители стран-членов ЕС пришли в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств 25 мая.

"Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран", - сказал представитель ЕК, отметив при этом, что речь на данном этапе идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). По его словам, теперь Совет ЕС должен одобрить эту рекомендацию, которая, тем не менее, не носит обязательный характер.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

Главной темой встречи станет введение общеевропейского "прививочного паспорта" и согласование порядка въезда иностранцев в страны ЕС.

Предполагается, что запрет на туристические поездки будет снят после того, как страны-члены Евросоюза согласуют формат "прививочного паспорта". Учитываться будут только вакцины, сертифицированные в ЕС.

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.


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URL: https://www.vb.kg/401287
Теги:
вакцина, туризм, Европейский союз
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