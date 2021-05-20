В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов

Оператор сервиса по прокату электросамокатов в Московской области ограничил их скорость до 20 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Уточняется, что к настоящему времени в правилах дорожного движения не прописаны ограничения скорости и правила вождения самокатов, однако законопроект, содержащий эти положения, обсуждается с 2019 года.

Министерство, в свою очередь, предлагает назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса "средствами индивидуальной мобильности". Для всей группы таких средств предлагают установить лимит скорости передвижения по пешеходным зонам в 20 километров в час.

Летом прошлого года водитель электросамоката сбил пешехода в Москве. От удара женщина отлетела на несколько метров и упала на асфальт. Позднее у нее диагностировали различные травмы. Против владельца самоката завели дело.

Источник: moslenta.ru