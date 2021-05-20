Погода
$ 83.76 - 84.10
€ 100.77 - 102.27

В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов

40  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оператор сервиса по прокату электросамокатов в Московской области ограничил их скорость до 20 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Уточняется, что к настоящему времени в правилах дорожного движения не прописаны ограничения скорости и правила вождения самокатов, однако законопроект, содержащий эти положения, обсуждается с 2019 года.

Министерство, в свою очередь, предлагает назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса "средствами индивидуальной мобильности". Для всей группы таких средств предлагают установить лимит скорости передвижения по пешеходным зонам в 20 километров в час.

Летом прошлого года водитель электросамоката сбил пешехода в Москве. От удара женщина отлетела на несколько метров и упала на асфальт. Позднее у нее диагностировали различные травмы. Против владельца самоката завели дело.

Источник: moslenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401289
Теги:
Минтранском, Россия, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  