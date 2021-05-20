Почему ГСИН должна иметь отдельный Общественный совет? Мнение эксперта

В Кыргызстане будет упразднен Общественный совет ГСИН, мониторящий за тюремной системой. В связи с этим в редакцию VB.KG обратился с заявлением заместитель председателя Общественного совета ГСИН Батыр Ботобеков, который выразил собственную точку зрения по этому вопросу.
По его словам, в любом случае пенитенциарная служба должна иметь отдельный Общественный совет и механизм общественного мониторинга.
- Мы видим, что данное решение упраздняет Общественный совет ГСИН, в связи с чем хотелось бы пояснить, что тюремная служба всегда нуждается в постоянном общественном мониторинге, так как люди, находящиеся в заключении, более уязвимы. А государство отвечает за сохранность и здоровье каждого заключенного. Пенитенциарная служба должна иметь отдельный Общественный совет и механизм общественного мониторинга и на этот вопрос обязательно нужно обратить внимание, - сказал он.
Напомним, с формированием новой структуры Кабинета министров КР до 15 июля 2021 года объявляется конкурс в общественные советы в следующие государственные органы:
1. Министерство экономики и финансов КР;
2. Министерство юстиции КР;
3. Министерство здравоохранения и социального развития КР;
4. Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР;
5. Министерство энергетики и промышленности КР;
6. Министерство чрезвычайных ситуаций КР;
7. Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов КР.
8. Министерство иностранных дел КР;
9. Министерство образования и науки КР;
10. Министерство обороны КР;
11. Министерство цифрового развития КР.
Таким образом, Общественные советы ГСИН, ГРС, Гостехэкоиспекции, ГСЭС и многих других государственных агентств, комитетов были ликвидированы с связи с реформированием данных служб.