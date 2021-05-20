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"Варварское отношение канадцев к природе КР привело к внешнему управлению"

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- Виктория Гунгер
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Руководство Centerra Gold заблокировало сервера компании КГК. Об этом сообщил временно внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук на пресс-конференции в ЖК.

По его словам, вся база данных переведена на другие сервера.

- Вся бухгалтерия, все технические данные в настоящее время были заблокированы. Мы не знаем, сделали ли инвесторы в лице их руководства преднамеренно. Сейчас правоохранительные органы проводят расследования по этим фактам. Руководство "Центерры" заявляет, что ничего не делали в плане блокировки. Мы разберемся. К тому же, чтобы избежать кривотолков, мы приглашаем послов Канады и Великобритания посмотреть лично происходящее на руднике. Надеемся, что главы МИД этих стран избегут голословных обвинений в адрес Кыргызстана, - подчеркнул Болтурук.

Глава внешнего управления КГК отметил, что КР извлекли урок из блокировки серверов с данными.

- Поэтому, будем внедрять на Кумторе собственную локальную программу. Но все же основной приоритет будет направлен на устранение экологических нарушений. И хотел бы напомнить, что именно варварское отношение канадцев к природе КР привело к внешнему управлению, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/401295
Теги:
Кумтор, Кыргызстан
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