Патрульная милиция навела порядок на кольце Ахунбаева – 7 апреля

Патрульная милиция отреагировала на публикацию VB.KG о том, что на кольце на пересечении указанных магистралей частные таксисты паркуются, не смотря на запрещающие знаки. К нарушителям были приняты меры административного характера.

Напомним, "Вечерний Бишкек" неоднократно сообщал о том, что указанное место давно превратилось в незаконную стоянку для бомбил, которые возят пассажиров из Бишкека в верхние села. Они стоят под запрещающими знаками, да еще и в несколько рядов, создавая помехи для проезда транспорта.

Долгое время Патрульная милиция не реагировала на публикации, однако последняя из них возымела эффект. Стражи порядка выехали на место и оштрафовали присутствовавших на месте нарушителей.

- Мы стараемся своевременно принимать меры по обращениям, поступающим от граждан по поводу неправильной парковки транспортных средств, - отметили патрульные. – И мы очень благодарны всем за бдительность и оказываемую помощь в наведении порядка.

- Патрульная милиция одновременно обслуживает все вызовы по трем направлениям: обеспечение безопасности дорожного движения, общественного порядка, а также по линии "102". Поэтому просим горожан с пониманием относиться к нашей работе.

Правоохранители подчеркнули, что в других местах города также проводятся соответствующие работы с неправильно припаркованными автомобилями.

Редакция надеется, что это была не разовая акция, и нарушителей будут наказывать до тех пор, пока они не перестанут стоять на кольце. Также обращаем внимание патрульных, что максимальное количество частных такси замечено в вечернее время, когда люди добираются с работы домой.