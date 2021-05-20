Погода
$ 83.76 - 84.10
€ 100.77 - 102.27

Патрульная милиция навела порядок на кольце Ахунбаева – 7 апреля

265  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Патрульная милиция отреагировала на публикацию VB.KG о том, что на кольце на пересечении указанных магистралей частные таксисты паркуются, не смотря на запрещающие знаки. К нарушителям были приняты меры административного характера.

Напомним, "Вечерний Бишкек" неоднократно сообщал о том, что указанное место давно превратилось в незаконную стоянку для бомбил, которые возят пассажиров из Бишкека в верхние села. Они стоят под запрещающими знаками, да еще и в несколько рядов, создавая помехи для проезда транспорта.

Долгое время Патрульная милиция не реагировала на публикации, однако последняя из них возымела эффект. Стражи порядка выехали на место и оштрафовали присутствовавших на месте нарушителей.

- Мы стараемся своевременно принимать меры по обращениям, поступающим от граждан по поводу неправильной парковки транспортных средств, - отметили патрульные. – И мы очень благодарны всем за бдительность и оказываемую помощь в наведении порядка.

- Патрульная милиция одновременно обслуживает все вызовы по трем направлениям: обеспечение безопасности дорожного движения, общественного порядка, а также по линии "102". Поэтому просим горожан с пониманием относиться к нашей работе.

Правоохранители подчеркнули, что в других местах города также проводятся соответствующие работы с неправильно припаркованными автомобилями.

Редакция надеется, что это была не разовая акция, и нарушителей будут наказывать до тех пор, пока они не перестанут стоять на кольце. Также обращаем внимание патрульных, что максимальное количество частных такси замечено в вечернее время, когда люди добираются с работы домой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401307
Теги:
нарушения, ПДД, Патрульная милиция, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  