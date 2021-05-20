В Кыргызстане появилась открытая база экологических данных

Объединенную базу экологических данных запустила экологическая организация "MoveGreen (МувГрин)" в Кыргызстане.

База экоданных предназначена для хранения и использования данных в целях публикации анализа, научных исследований и журналистских материалов, косвенно или прямо касающихся вопросов охраны окружающей среды в Кыргызстане.

Она включает в себя девять компонентов:

качество воздуха; биоразнообразие; энергетика; изменение климата; земельные ресурсы; транспорт; водные ресурсы; сельское хозяйство; отходы.

Каждый компонент имеет свои уникальные параметры, которые можно увидеть, нажав на сам компонент. Например, компонент "Биоразнообразие" имеет семь параметров, каждый из которых содержит актуальную информацию с указанием источника данных.

Самым наполненным информацией компонентом в базе данных сегодня является "Воздух", так как MoveGree генерирует данные гражданского мониторинга по качеству воздуха с 2017 года. Параметр по воздуху также включают данные из разных источников, таких как Кыргызгидромет и др. Нажав на компонент "Воздух" можно увидеть среднечасовые, среднесуточные и среднемесячные показатели загрязнения воздуха. При выборе параметра загрязнения пользователь сам задаёт отрезок времени, на который ему/ей требуются данные. Также графиками можно управлять, выбирая нужные параметры с целью увидеть корреляцию и тенденции загрязнения воздуха.

Данные по качеству воздуха доступны для двух городов в Кыргызстане: Бишкек и Ош. Данные для компонента "Воздух" и всех других компонентов не окончательные, и будут пополняться и актуализироваться по получению официальных данных от государственных органов и частных данных от НПО и других организации.

Данные являются общедоступными, будут обновляться постоянно, и могут быть использованы в исследованиях по охране окружающей среды, также для создания профессиональных материалов журналистами и исследователями с обязательным упоминанием источника данных и ссылкой на ОО "MoveGreen (МувГрин)".

В базе данных также есть ссылка на полезные публикации, такие как Национальные доклады о состоянии окружающей среды в КР, экологический обзор КР и т.д.

База экологических данных разработана в рамках проекта "Медиагерои: создание передового опыта в журналистике", реализуемым ОО "MoveGreen (МувГрин)" в Кыргызстане при финансовой поддержке Демократической Комиссии Посольства США в Кыргызской Республике.