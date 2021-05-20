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В Бишкеке пройдет VI Международная Танцевальная Олимпиада Центральной Азии

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- Анастасия Карелина
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VI Международная Танцевальная Олимпиада Центральной Азии пройдет в кыргызской столице с 11 по 13 июня.

В рамках этого крупного международный проекта состоятся Чемпионат Центральной Азии по танцевальным направлениям, Чемпионат Кыргызской Республики по спортивным мажореткам, Чемпионат Кыргызской Республики по роуп скиппингу и джамп роуп, а также пройдут состязания на Кубок мэра города Бишкек по чир спорту Кыргызской Республики.

В течение трех летних дней бишкекане и гости нашего города смогут насладиться выступлениями представителей 56 танцевальных и около 20-ти спортивных дисциплин. А еще олимпиада - это парады, мастер-классы, круглые столы, выставки товаров и услуг, представляющих вниманию профессионалов и любителей всевозможные товары, необходимые для занятий.

Нынешний праздник красоты и здоровья организуют и проводят Федерация Современного эстрадного танца Кыргызской Республики, Кыргызская Федерация Спортивного искусства контемпорари и модерна, Союз чир спорта Кыргызстана, Союз роуп скиппинга и джамп роуп Республики и Федерация спортивных мажореток и батон твирлинга КР под эгидой нескольких международных организаций. Это Мировой Альянс Искусства и Танца WADA, INTERNATIONAL DANCE ORGANISATION, INTENATIONAL CHEER UNION, INTERNATIONAL Rope Skipping Federation, INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT, World Baton Twirling Federation и Asian Federation Sport Majorettes and Baton Twirling. Поддерживают Олимпиаду Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР, Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека и Государственное агентство физической культуры и спорта.


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URL: https://www.vb.kg/401310
Теги:
танцы, Кыргызстан
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