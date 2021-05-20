В Кыргызстане будет один закон "Об образовании и науке"

В Бишкеке прошел Круглый стол по вопросам инвентаризации законодательства Кыргызской Республики в области образования и науки, организованный Министерством образования и науки КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета министров КР Жылдыз Бакашова, председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша КР Гулкан Молдобекова, руководство Министерства образования и науки КР, депутаты Жогорку Кенеша КР, представители академического сообщества и эксперты в сфере образования.

"На круглом столе было сказано, что в настоящее время сферу образования и науки регулируют шесть законодательных актов: "Об образовании", "О начальном профессиональном образовании", "О статусе учителя", "О дошкольном образовании", "О науке и об основах государственной научно-технической политики", "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях" и более 50 подзаконных актов.

По словам заместителя министра образования и науки КР Нурлана Омурова, инвентаризация направлена на оптимизацию нормативной правовой базы. Процесс инвентаризации был начат приказом Министерства образования и науки КР от 17 ноября 2020 года №951/1.

"Анализ действущего законодательство в области образования КР показал, что многочисленные изменения законодательства привели к тому, что законы не полно регламентируют сам предмет закона, имеют законодательные пробелы, содержат внутренние конфликты и противоречия, имеют дублирующие, а порой и излишние положения, и не всегда отвечают принципам справедливости и партнерства.

Для устранения выявленных недостатков предлагается принять единый закон "Об образовании и науке" вместо имеющихся шести законов, часть норм которых уже устарели. В то же время расширена понятийная база нового проекта закона, например, введены определения "вариативная форма дошкольного образования, дополнительное профессиональное образование, государственная научно-техническая политика, технопарк, технополис и т.д.", – сказал он.

Предлагаемый законопроект консолидирует действующее законодательство в сфере образования и науки, и станет вторым отраслевым законом в Кыргызской Республике (первый отраслевой закон КР – "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности"). Данный проект включает новые нормы, соответствующие принятой Конституции и требованиям времени, в том числе, нравственное воспитание, нормы для создания научно-производственных комплексов на базе учебных заведений, включения программ начального и среднего профессионального образования в школьное обучение, коммерциализации научно-технической разработок.

В соответствии с вызовами времени в проект закона вошли дистанционные и электронные формы обучения.

В сфере высшего образования также вводится шесть типов профессиональных учебных заведений: национальный исследовательский институт, университет, академия, институт, специализированное высшее учебное заведение, высший колледж.

Уточнены функции дошкольных и школьных образовательных организаций.

Новым также стало законодательное закрепление источников финансирования аккредитации учебных заведений, кредитной системы преподавательских часов, стандарты финансовой отчетности учебных заведений.

Предлагается внесение изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах и в Бюджетный кодекс КР для обеспечения финансовой самостоятельности образовательных организаций.

Для обеспечения собственной клинической базы медицинских образовательных организаций предлагается внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республики"".