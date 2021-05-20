Минкультуры КР объявило конкурс на создание памятника Манаса в Нур-Султане

Министерство культуры КР объявляет открытый творческий конкурс на создание памятника Манаса в городе Нур-Султан (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во исполнение комплексного Плана сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан на 2020-2022 гг. по установке памятника Манаса в г. Нур-Султан (Казахстан), министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР объявляет открытый творческий конкурс на создание памятника Манаса в городе Нур-Султан (Казахстан)", - говорится в сообщении.

Положение о проведении открытого творческого конкурса на создание памятника Манаса в городе Нур-Султан (Казахстан)

1. Общие положения

1. Открытый творческий конкурс на создание памятника Манаса в городе Нур-Султан (Казахстан) проводится согласно Комплексного Плана сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан на 2020-2022 гг.

1.1. Основным организатором конкурса является Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, партнерами - Союз художников и Союз архитекторов Кыргызской Республики.

1.2. Место установки памятника Манаса: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пересечение улиц А. Жубанова и А. Пушкина;

1.3. Отбор представленных проектов будет проводить художественно-экспертная комиссия (ХЭК) министерства в расширенном составе с участием независимых архитекторов, художников, скульпторов и искусствоведов.

1.4.Итогом конкурса должен стать рабочий проект памятника, готовый к исполнению, общая концепция должна вытекать из особенностей окружающей среды, благоустройства его территории.

2. Цели и задачи:

Конкурс проводится в целях выбора лучшего проекта памятника, наиболее полно глубоко и содержательно отражающего образ Манаса Великодушного;

- популяризация эпического героя Манас;

- стимулирование инициативы профессиональных скульпторов, художников и архитекторов, их общественной активности.

3. Участники конкурса:

К участию в конкурсе на создание проекта памятника допускаются только профессиональные скульпторы, художники, архитекторы.

Участником проекта может быть как один автор, так и авторский коллектив.

4. Требования и условия проведения конкурса:

4.1. Художественное решение памятника должно отражать особенности эпической и одновременно исторической личности Манаса, его заслуги в объединении племен Кыргызстана, защите территории от иноземных захватчиков.

4.2. Организаторы конкурса оставляют на усмотрение авторов (авторских коллективов) формат, материал, стилистику и композиционное решение памятника;

4.3. Проект памятника должен включать объемно-пространственное решение памятника и постамента, а также планировочное и ландшафтное решение прилегающей территории, с использованием, при желании авторов, элементов озеленения, декоративного мощения, малых архитектурных форм, светильников, а также других приемов при создании сложной художественно-скульптурной композиции;

4.4. При создании памятника необходимо добиться со масштабности и композиционного единства создаваемого памятника и окружающего контекста;

4.5. При разработке художественного решения памятника и постамента допускается, но не является обязательным, использование дополнительных элементов.

4.6. Работы по архитектурно-дизайнерскому решению оформляются на жестких планшетах, с цифровым пятизначным обозначением в правом верхнем углу.

4.7. В состав конкурсного проекта должны входить:

- схема Генерального плана (масштаб по усмотрению авторов);

- макет архитектурно-скульптурного памятника (масштаб, размер и высота по усмотрению авторов);

- дополнительные графические и фотоматериалы (по желанию авторов),

- любые художественно-образные решения монументально –скульптурной композиции могут быть также приложены дополнительно.

5.Организация конкурса:

5.1. Конкурс включает: предоставление эскиза памятника, описание идеи (замысла) памятника, краткое представление (резюме) автора или авторского коллектива.

Факт предоставления всех требуемых материалов будет считаться заявкой на конкурс.

5.2.Конкурсная комиссия отбирает лучшую работу из числа претендентов. В случае необходимости высказывает пожелания и замечания по дальнейшей доработке номинируемых проектов.

5.3. Модель памятника выполняется в любом материале, обеспечивающем надежность при транспортировке и экспонировании;

5.4. Конкурс проводится анонимно, имена участников до подведения

итогов не разглашаются.

5.5. В целях сохранения анонимности конкурсные проекты представляются под девизами, выраженными пятизначным числом

( число выбирается самими конкурсантами), которое указывается в нижнем правом углу всех материалов конкурсного проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном конверте;

5.6. Один автор (авторский коллектив) может представить на конкурс от одного до трех проектов, каждый из которых должен подаваться под собственным девизным номером;

5.7. В сопроводительной записке (описании) должна быть отражена главная идея предложенного творческого решения памятника и его увязка с архитектурной частью.

5.8. В представлении автора необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество, год рождения, имеющееся образование и специальность, почтовый и электронный адреса и контактный телефон, а также кратко описать ранее выполненные значимые работы.

5.9. Участники конкурса принимают на себя все затраты на изготовление конкурсных материалов, а также затраты на их транспортировку.

5.10. Участники конкурса, не вошедшие в число лауреатов, обязаны в течении трех дней с момента объявления итогов конкурса за свой счет забрать свой конкурсный проект. По окончании указанного срока, организатор не несет ответственность за сохранность невостребованных проектов.

6. Критерии оценок представленных на конкурсе работ:

- выразительность пластического и художественного образа конкурсного проекта;

- оригинальность идеи и профессионализм исполнения и подачи проекта памятника.

- степень эстетического воздействия;

7. Подведение итогов конкурса:

7.1. Работы, представленные к участию в конкурсе, рассматриваются комиссией;

7.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства дополнительно до подведения итогов конкурса;

7.3. Комиссия проводит всестороннее обсуждение и принимает открытым голосованием окончательное решение.

7.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 общего числа его членов. Каждый член комиссии имеет один голос.

7.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами и утверждается его председателем.

7.6. При подведении итогов конкурса после вынесения решения комиссии о награждении участников конкурса вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных проектов.

7.7. На проведение конкурса со стороны министерства предусмотрена сумма в размере 300 тыс. сомов.

7.8. По итогам конкурса установлены следующие поощрения: Первая премия – 150 000 сом. Вторая премия – 100 000сом. Третья премия –50 000 сом.

7.9. К полномочиям комиссии относится вынесение рекомендации о присуждении денежных премий, определенных условиями конкурса;

7.10. Авторский коллектив (автор), которому присуждена Первая премия, получает право дальнейшей разработки и реализации проекта.

7.11 Любым членом комиссии запрещается разглашать информацию о ходе проведения обсуждения;

7.12. Работы на конкурс принимаются до 16.00 часов 24 августа 2021 года в Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева. Подведение итогов конкурса состоится 25 августа 2021года.

7.13. Участникам конкурса предусмотреть собственное оборудование, рабочий инвентарь, подиумы для экспонирования эскизов.

7.14. Материалы проектов направлять по адресу: г. Бишкек, ул. Ж. Абдрахманова 196, Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева, телефоны для справок: 62-11-27, 66-43-24; 66-47-18;