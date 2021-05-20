Ян Дагай: Только за четверть труб отопления в Бишкеке есть уверенность

Пандемия коронавируса спровоцировала кризис, в результате которого во всем мире выросли цены абсолютно на все. Из-за этого ОАО "Бишкектеплосеть" смогло приобрести меньше материалов для проведения ежегодного профилактического ремонта. О том, как энергетикам приходится выходить из сложившегося положения, а также о многом другом рассказал первый заместитель генерального директора по техническим вопросам акционерного общества Ян Дагай.

Зима была холодной, но не аварийной

- Я работаю в теплосети уже почти двадцать лет и на моей памяти минувший отопительный сезон был одним из самых тяжелых. Среднемесячная температура воздуха в декабре была ниже на 5 градусов, чем обычно. Впрочем, довольно холодными были и ноябрь с январем. В связи с этим повышенную нагрузку испытывало оборудование ТЭЦ. У нас же были усилены круглосуточные дежурные бригады на случай возможных аварий.

Но, несмотря на суровую зиму, городу удалось пройти отопительный сезон благополучно. Не было зафиксировано ни одной аварии. Возникали лишь незначительные повреждения, которые относятся к текущим.

В настоящий момент 75-76 процентов коммуникаций и оборудования значительно превысили нормативный срок эксплуатации. Мы можем быть уверенными только за оставшиеся 24 процента, что они не порвутся и не лопнут. Но мы гарантируем, что все потенциальные аварии будут устранены максимально оперативно. В нашей практике часто бывали случаи, когда потребители даже не успевали понять, что произошло. Настолько быстро устранялись повреждения в сетях. При отключении тепла прогретый дом остывает медленно. Это не электричество, которое пропадает одномоментно, - сказал Ян Дагай.

Однако относительно беспроблемное прохождение сезона не отменяет необходимости проведения профилактического ремонта, как на ТЭЦ, так и на теплосетях. Для этого 17 мая была произведена остановка оборудования, которое продлится месяц, продолжил собеседник редакции.

- Была как-то инициатива передвинуть его на июнь, июль или август. Мы всегда выступали против этого. Скажу больше, в текущем году мы впервые проведем две опрессовки коммуникаций повышенным давлением, чтобы выявить дефекты. Одну уже провели, а вторую сделаем после завершения ремонта примерно 14-15 июня. Специально решено порвать, все что можно, именно до начала работ. Так как оборудование старое и потребуется много времени на устранение многочисленных дефектов. Все выявленные после второй опрессовки проблемы будут решаться вплоть до конца сентября.

Вот почему мы выступаем против переноса сроков остановки. Так в прошлом году во время испытаний обнаружилось около 80 порывов. Их мы устраняли почти до октября. Теперь давайте представим, что профилактика происходила бы в августе. Такое количество повреждений мы бы физически не успели устранить до начала отопительного сезона, - отметил он.

Энергетик рассказал, что все выявляемые во время останова дефекты обязательно проявились бы зимой. Например, под проспектом Чуй есть проходной канал. Ежегодно там фиксируются повреждения. Порой для их устранения приходится вскрывать плиты и проводить замену прохудившихся труб. Как правило, на это уходит 2-3 дня. А если порыв произойдет зимой при температуре минус 20 градусов? Половина города останется без отопления, чего допустить категорически нельзя.

Кризис сломал даже металл

Одним словом, у сотрудников ОАО наступила самая горячая пора. Правда, в текущем году они смогут заменить значительно меньшее количество коммуникаций, чем обычно.

- С октября прошлого года резко выросли цены на российский металл и изделия из него. Так как собственного производства у нас нет, все основные компоненты преимущественно закупаются в Российской Федерации – схожи оборудование и ГОСТы. Поэтому победителями объявляемых нами тендеров по закупке труб, задвижек и прочего чаще всего становятся российские компании.

Поэтому если в прошлые годы в рамках существующего тарифа мы ежегодно могли менять 5-6 километров сетей. То в этом году показатель немного не дотянул до 4 километров. О реализации каких-то крупных проектов и говорить нечего.

В частности, ОАО "Бишкектеплосеть" начало замену труб отопления на улице Каралаева на пересечении с Сухэ-Батора. Диаметр 500 миллиметров меняется на 600. Энергетики планировали заняться этой магистралью в июне, но в связи со строительством нового отрезка улицы Сухэ-Батора в восточном направлении, решили не задерживать строителей.

Нам не пришлось переносить теплосети из-за укладки магистрали. Они останутся на своих местах. Как вы знаете, часть идет по верху, над каналом, остальные под землей. Всего же будет заменено около трехсот метров труб на юг от Сухэ-Батора, - объяснил Ян Дагай.

Помимо этого запланированы работы в районе магазина "1000 мелочей". Там расположен жилой кубик, который запитан только с одной точки. Однако необходимо, чтобы в квартале было два ввода, для повышения надежности. Поэтому будет пробиваться новая сеть, которую подключат к магистрали под проспектом Чуй и заведут во двор. Также планируется перекладка коммуникаций на улице Динары Асановой (район киностудии) и на Абдымомунова между Исанова и Чингиза Айтматова.

- Есть также проект, финансируемый Всемирным банком. Это реконструкция магистральной сети "Восток" от ТЭЦ до насосной станции в районе "Дасмии". Там четыре участка строительства. В позапрошлом году мы в срочном порядке проводили работы по улице Льва Толстого, так как мэрия строила ее участок от 7 апреля до Ауэзова. Теперь предстоит идти дальше от Льва Толстого на юг. Сейчас проводятся необходимые процедуры для выделения оставшихся средств, - отметил он.

Упущенный проект

Первый заместитель гендиректора ОАО рассказал, что город мог значительно улучшить систему отопления. Даже нашлись инвесторы. Но вставили палки в колеса отечественные общественные объединения.

- Было соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о выделении кредита на строительство новой насосной станции на пересечении улицы Осмонкула и проспекта Чуй. Она бы очень помогла в обеспечении теплом западной части города, которая наиболее удалена от ТЭЦ.

К сожалению, возникли непредвиденные обстоятельства. Нужный нам земельный участок принадлежит мэрии. Но его в арендное пользование брал в свое время Союз водителей под размещение автомобильной стоянки. В назначенный срок договорные обязательства между муниципалитетом и организацией кончились, но они продолжали по инерции пользоваться территорией.

Когда встал вопрос о строительстве насосной станции, ОАО обратилось в муниципалитет и ему выделили этот кусок земли. Однако представители Союза водителей начали писать жалобы во всевозможные инстанции, о том, что их права якобы ущемляются.

По правилам международных доноров, если во время реализации какого-либо проекта кому-то наносится ущерб, то этой, так называемой потерпевшей стороне обязаны выплатить компенсацию. ЕБРР посчитал, что раз Союз водителей выгоняют с занятой ими территории, то они являются потерпевшими и потребовал от нас им заплатить.

Но мы не имеем права этого делать, так как по законодательству нашей страны эта организация не имеет никакого отношения к земле. Она всего лишь бывший арендатор. А значит, любые денежные выплаты будут не законны со всеми вытекающими последствиями.

В общем, соглашение с инвестором приходится денонсировать из-за этой ситуации. А Союз водителей продолжает писать жалобы, хотя территорию они освободили. Обидно то, что проект уже был подписан Жогорку Кенешем и президентом, - отметил Дагай.

Долгов на сотни миллионов

Не очень хорошо обстоят дела и с собираемостью оплаты за потребление тепла и горячей воды. Так дебиторская задолженность абонентов перед ОАО "Бишкектеплосеть" составляет 401 миллион сомов.

- Тариф у нас покрывает половину себестоимости тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ. Кубометр горячей воды (а это одна тонна) стоит 64 сома для конечного потребителя. Для сравнения, 1 литр столовой воды в магазине стоит 20-25 сомов. Но даже при таком положении дел числится большое количество должников. Взыскивать средства с них очень тяжело. Основным инструментом является иск в суд.

По словам Яна Дагая, в домах новой постройки системы горячего и теплоснабжения идут конкретно на каждую квартиру. Поэтому отключить от тепла неплательщиков не составляет никакого труда – закрыть краны, находящиеся в подъезде или в специальных помещениях, и поставить пломбы.

- В домах советской постройки стояки общие. Для того, чтобы отключить должника нужно попасть в его квартиру и отрезать батареи и коммуникации с горячей водой от системы. По моему опыту, только примерно в 5 процентах случаев удается попасть в квартиру, чтобы провести эти процедуры. В остальных горожане просто не открывают двери, увидев в дверной глазок людей в униформе, - отметил он.

Вода вхолостую

Также энергетик дал разъяснение по наболевшему вопросу, почему после выключения отопления приходится подолгу спускать воду из крана, чтобы она стала горячей.

- Эта проблема актуальна для некоторых частей города. И связана она с тем, что во Фрунзе спроектировали и построили систему теплоснабжения в которой, как ее часть, функционирует система горячего водоснабжения тупикового типа. Зимой, пока отопление подается в квартиры горожан, задействованы две трубы – подающая и обратная. Поэтому есть постоянная циркуляция и вода не остывает. Летом обратный трубопровод отключается и остается только подача. Пока днем горожане пользуются горячей водой, все нормально. Но за ночь, так как нет протока, она остывает в трубах.

В советское время это не представляло особой проблемы – проснулся утром, открыл кран, а сам пошел по своим делам. Но с появлением счетчиков ситуация резко изменилась. Горожане стараются экономить, а потому не могут позволить себе поступить таким образом. И чем больше счетчиков, тем меньше народа сбрасывает ресурс вхолостую.

Решение у этой проблемы одно – сделать циркуляцию круглогодичной. Технически это не составляет никакого труда. Достаточно подключить вторую трубу, запустить насосные станции, работающие зимой, и все решится.

- Вопрос в финансах. Включение в работу второй трубы повлечет за собой увеличение тепловых потерь в два раза. Помимо этого вырастает потребление электроэнергии, которую расходуют насосные станции. Сюда же добавим оплату работы персонала, который их обслуживает. Это значительные затраты, которые нужно как-то компенсировать. У "Бишкектеплосети" таких денег. Все, что нам удается собрать, мы пускаем на текущие ремонты. И то не хватает. Поэтому нужен источник финансирования, - заключил Ян Дагай.