Новиков: Предстоит большая работа, чтобы мы могли перезапустить экономику

Предстоит большая работа, чтобы мы могли перезапустить нашу экономику. Об этом на встрече с коллективом Российско-кыргызского фонда развития заявил Артем Новиков.

Нового председателя фонда коллективу представил заместитель руководителя администрации президента КР Адылбек Касымалиев.

"На фонд возложена очень большая задача, большие надежды. Я убежден, что в ближайшее время нам удастся решить вопросы по возобновлению прямого финансирования. Руководством страны поставлены задачи по модернизации фонда. Мы должны реализовать эти договоренности, которые были достигнуты на уровне двух президентов РФ и КР. Конечно, предстоит большая работа по изменению требований к проектам, по упрощению и созданию более доступных кредитных продуктов для наших предпринимателей для того, чтобы мы могли активизировать экономическую активность и перезапустить экономику", - выступил Новиков и выразил надежду на продуктивное сотрудничество.

Напомним, сегодня стало известно, что Артем Новиков отстранен от должности первого заместителя председателя кабинета министров. Указом Улукбека Марипова он назначен главой Правления Российско-Кыргызского Фонда развития.