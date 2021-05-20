23-летняя Разия Мансурова представит нашу страну на Miss Intercontinental

23-летняя Разия Мансурова представит Кыргызстан на Miss Intercontinental, который замыкает ТОП-5 самых престижных конкурсов красоты мира. Как проходил отбор и какие требования к участницам международного конкурса, рассказала в интервью редакции VB.KG она сама.

Разия, знаю, вы учились за границей?

- После школы поступила в Алматы Менеджмент Университете (ALMAU), сейчас учусь на магистра бизнес-администрирования в Люцернском университете прикладных наук и искусств в Швейцарии. Работаю в швейцарской компании BWB Group в отделе маркетинга и бизнес-развития. Когда в мире начала бушевать пандемия коронавирусной инфекции, руководители компании разрешили мне поехать в Бишкек, быть рядом с родными и работать удаленно. По приезду я думала, чем могу заняться и решила создать блог в "Инстаграм", чтобы рассказывать абитуриентам и студентам из наших школ и вузов о том, какие есть возможности поступления за рубеж, делиться своим опытом. Многие ребята не знают, как можно получить образование за границей, а я выиграла два гранта и училась бесплатно, могу поделиться и буду рада, если кто-то еще сможет воплотить мечту и получить хорошее образование.

А как прошли отбор на такой престижный конкурс?

- Узнала о нем из соцсетей, дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан", которая является официальным представителем конкурса Miss Intercontinental у нас в стране, проводила онлайн-кастинг и я решила попробовать свои силы. Необходимо было написать свои параметры и рассказать о себе в видео-обращении. Было приятно, когда узнала, что среди многих других участниц выбрали меня. И очень волнительно, буду стараться не подвести.

Подготовка уже началась?

- Еще неизвестны точная дата и место проведение мероприятия, поэтому основной подготовки пока еще нет. Как только нам сообщат подробности начну готовиться. Модельное агентство Up Models, моделью которого я сейчас являюсь готово поддержать меня на этапе подготовки к конкурсу. Буду посещать мастер-классы по дефиле, актерскому мастерству, визажу и стилю

Какие требование к участницам у международного конкурса?

- Участницы должны пройти отбор национального конкурса, не должны состоять в браке и иметь детей. А также не должно быть татуировок и видимых шрамов. Кроме того, рост конкурсантов от 170 сантиметров. Но для меня сделали исключение, мне не хватило пары сантиметров, ведь мой рост – 168.

Очень радует, что в последнее время на таких мероприятиях организаторы обращают внимание не только на внешние данные девушек, но и на личностные и профессиональные. Ведь, каждая по-своему красива, учитывают, чем она может быть полезна окружающим, что может дать миру.

Разия, скажите, как считаете, параметры 90-60-90 также актуальны сейчас? В чем заключается для вас красота?

- Я думаю, что важнее красота души. Когда девушка чувствует себя легкой, счастливой, она излучает добро и позитив и это чувствуют все, кто ее окружает.

Придерживаетесь ли каких-то модных тенденций?

- Я люблю минимализм, предпочитаю однотонные вещи и спокойные цвета, не броские. Для меня важна элегантность, не люблю очень яркое и блестящее.

Обувь на каблуках у меня есть, но ношу ее редко. Только если какая-то важная встреча. Удобство очень важно и поэтому я понимаю, когда наши девушки предпочитаю кроссовки и обувь на плоской подошве.

Скажите, как относитесь к съемкам рекламы в купальниках?

- Абсолютно спокойно! За границей на этот счет совсем другие взгляды, нежели у нас. У нас, если девушка снимается в купальниках или нижнем белье, то все думают, что она легкомысленная. Но в Европе и Америке например многие модели стали знаменитыми как раз таки после фотосъемок в купальниках и нижнем белье. Известный бренд Victoria"s Secret, специализирующийся на купальниках и нижнем белье открыл миру многих знаменитых моделей, которые стали известными после участия в дефиле и съемках рекламы их продукции.

По секрету скажу, сейчас готовимся для одного бренда сделать съемку как раз купальников. И возможно скоро будет рекламный ролик известного бренда одежды.