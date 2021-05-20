"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Очень срочно нужен дом

Очень срочно нужен дом для щеночка! Взгляните на фото – вот она эта очаровательная малышка, нуждающаяся в любви и заботе! Наша красивая, пушистая кроха станет вам верной подругой. Животное здоровое, чистенькое. Будущему хозяину щеночка привезут прямо домой. Хотите, им стать? Тогда звоните: 0(709)78-45-37.

Трехмесячные охранницы

Фонд помощи животным ищет людей, которые приютят двух щенков. Пушистым малышам сейчас три месяца. Это девочки. Несмотря на столь юный возраст, наши красавицы довольно крупненькие, ведут себя активно и уже охраняют двор. Собачки здоровые, обработанные от паразитов и привитые. В возрасте семи месяцев их нужно будет стерилизовать, чтобы не гуляли и не рожали щенков. Эту операцию фонд берет на себя. Понравились наши девочки? Хотите взять себе одну или сразу обеих? Вам их даже привезут. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Умница и красавица

"Добрые руки" и VB.KG с удовольствием отдадут в добрые руки очень красивую собаку. Это активное животное, хорошая охранница. Здоровая, привитая и уже стерилизованная. На новое место жительства ее доставят представители фонда. Больше информации вы получите по номеру: 0(709)78-45-37.

Черныш и Дымок ждут вас

Маленькие котята-мальчики ждут, что людям, на чьем попечении они в данный момент находятся, позвонят люди, которые подарят им новую жизнь. Заботливые мамы и папы нужны пушистым мальчишкам, ведь котятам всего-то два месяца отроду. Наши хвостатики здоровы, обработаны от паразитов, прекрасно знают, что такое лоток с наполнителем. Едят малыши вареную куриную грудку, мягкие корма для котят "Вискас" и сухой корм. Отдадут малышей только очень ответственным людям, которые понимают, например, необходимость посещения ветклиники при первых же признаках недомогания у питомца. Если вы такой человек, если готовы подарить свою любовь и заботу одному из наших малышей, тогда звоните: 0(555)76-75-07.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем им еще можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg и в следующих пятничных номерах газеты "Вечернего Бишкека".