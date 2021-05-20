За голос в пользу "нужного" спикера депутату предложили 85 тысяч сомов

В Чуйской области голос депутата на выборах спикера пытались купить за 85 тысяч сомов. Нарушителей поймали с поличным.

Как сообщают в пресс-служба МВД КР, в милицию обратилась депутат местного кенеша одного из районов Чуйской области с заявлением о принятии мер в связи с имеющимися фактами противоправных деяний.

По полученным данным, ряд депутатов местного кенеша предпринимали попытки подкупить ее голос в пользу кандидата, который намеревается участвовать на выборах председателя (спикера) местного кенеша. За голос ей была предложена сумма в размере 85 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 192 (Подкуп голосов избирателей) УК КР и начато досудебное расследование.

Накануне, 18 мая, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Следственной службы и СПЭНМ ГУВД Чуйской области, совместно УГКНБ по Чуйской области в момент передачи денежных средств (заявительнице) в размере 700 долларов США и 25 500 сомов с поличным поймана гражданка А.Г., ее доставили в ГУВД Чуйской области.

В настоящее время осуществляются следственные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка действием каждого из фигурантов дела.