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За голос в пользу "нужного" спикера депутату предложили 85 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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В Чуйской области голос депутата на выборах спикера пытались купить за 85 тысяч сомов. Нарушителей поймали с поличным.

Как сообщают в пресс-служба МВД КР, в милицию обратилась депутат местного кенеша одного из районов Чуйской области с заявлением о принятии мер в связи с имеющимися фактами противоправных деяний.

По полученным данным, ряд депутатов местного кенеша предпринимали попытки подкупить ее голос в пользу кандидата, который намеревается участвовать на выборах председателя (спикера) местного кенеша. За голос ей была предложена сумма в размере 85 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 192 (Подкуп голосов избирателей) УК КР и начато досудебное расследование.

Накануне, 18 мая, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Следственной службы и СПЭНМ ГУВД Чуйской области, совместно УГКНБ по Чуйской области в момент передачи денежных средств (заявительнице) в размере 700 долларов США и 25 500 сомов с поличным поймана гражданка А.Г., ее доставили в ГУВД Чуйской области.

В настоящее время осуществляются следственные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка действием каждого из фигурантов дела.


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URL: https://www.vb.kg/401325
Теги:
выборы, задержание, Чуйская область, взятка, Кыргызстан, уголовное дело, МВД
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