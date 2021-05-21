Спасибо медикам Сабырбека Джумабекова есть за что сказать

Когда я пришла к известному травматологу–ортопеду академику Сабырбеку Джумабекову, он с коллегой обсуждал ход предстоящей операции одному из военнослужащих, пострадавшему в недавнем конфликте на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. На рентгенснимке отчетливо была видна пуля, повредившая кость ноги и застрявшая в этом месте.

- Операция в данном случае неизбежна. Надо восстанавливать кость и удалять пулю, чтобы не произошло развития инфекции. Ведь пуля несет на себе масло, копоть из оружия, в раневой канал затягиваются и частички одежды, - пояснил директор Бишкекского научно–исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков и добавил: - Мы уже прооперировали 28 человек из 36 получивших огнестрельные и осколочные ранения во время последних боестолкновений.

В ночь с 29 на 30 апреля в центр привезли первую партию пограничников, сотрудников милиции, местных жителей из зоны конфликта. К четырем часам утра в экстренном порядке в клинику прибыли сто врачей и медсестер. По словам Сабырбека Артисбековича, в центре давно разработан четкий алгоритм действий на случай массового поступления пострадавших после чрезвычайных ситуаций, создан даже штаб. Ведь этот центр давно уже стал центром медицины катастроф. Он принимает на себя большую часть пострадавших во время ЧП, таких, как этот самый кровопролитный пограничный конфликт. Сюда привозят нуждающихся в экстренной помощи после ДТП, бытовых и производственных травм. В отделении реанимации клиники, куда мы отправились с Сабырбеком Джумабековым к раненым, свободных мест практически не было. И жизнь к пациентам возвращалась только благодаря профессионалам этого отделения.

И на этот раз самых тяжелых доставили именно в эту клинику. К их приему все было готово - кровь, плазма, лекарства, операционные, в усиленном варианте дежурили все необходимые специалисты, которые сутки не уходили домой, поскольку за первой партией раненых поступили еще двадцать не менее тяжелых пациентов.

- Все были тщательно обследованы. Кто–то из них нуждался в экстренных реанимационных мероприятиях, кому–то начали переливать кровь, а несколько человек с тяжелейшими ранениями живота, грудной клетки пришлось оперировать, поскольку состояние их было на грани жизни и смерти, - говорит Сабырбек Артисбекович.

По его словам, у более девяноста процентов пострадавших - множественные оскольчатые ранения после минометных обстрелов, пулевые огнестрельные травмы конечностей, суставов, головы, шеи, грудной клетки, живота, глаз. Лечить огнестрельные ранения сложно, здесь особая тактика оказания помощи. При таких травмах ни в коем случае нельзя зашивать раны. Наоборот, их надо расширять, убрав все некрологические ткани, инородные тела. Важно, чтобы рана дышала. В противном случае может быстро развиться анаэробная инфекция по типу столбняка. А это опасно, вплоть до летального исхода.

- Осколки от разрывов мин таят в себе не меньшую опасность, чем пули. Помимо того, что их острые края разрывают нервы, сосуды, проникают глубоко внутрь, они несут с собой, как и пули, частички одежды, пыль и даже песок, землю и так далее. Все это проникает в рану и начинает развиваться воспаление. Чтобы этого не случилось, мы удалили пули, осколки. А дальше каждого из раненых лечим уже индивидуально, - пояснил известный хирург–травматолог–ортопед.

Многим из пострадавших была оказана экстренная помощь на месте. В первый же день конфликта в зону боевых действий улетели семь врачей клиники - травматологи, нейрохирурги, анестезиолог и хирург, которые вместе с бишкекскими и местными коллегами спасали раненых.

- Работали все профессионально, грамотно. То есть медики и на этот раз показали и умение действовать в экстремальных ситуациях, и патриотизм, если хотите, - считает академик. - Апрельские события в 2010 году, ошские того же года, койташские и другие печальные дни стали для всех горьким уроком, особенно для медицинских работников. Помню, в апреле 2010 года к нам в течение двух дней поступили 385 человек с различными травмами, в том числе огнестрельными. В течение суток мы тогда прооперировали 180 человек, которые были, по сути, обречены.

Кстати, именно после этого российский Союз ветеранов Афганистана наградил нашего академика медалью "За заслуги в военной медицине". На этот раз тоже пострадало много военнослужащих, сотрудников Внутренних войск, МВД и местных жителей, даже детей.

- Мы никому из наших пациентов не позволили умереть, наше лечение идет им на пользу, - добавил Сабырбек Джумабеков и суеверно постучал по столу. - Даже троим раненым, получившим травмы, по сути, несовместимые с жизнью. Правда, они пока в реанимации, но их жизням уже ничто не угрожает. Если хотите, пойдемте в отделение реанимации, сами убедитесь, - предложил он.

- Мы тут на особом положении, одни в палате, и врачи не отходят, они, как часовые, постоянно на посту, - отозвался на мой вопрос, есть ли у них силы и желание поговорить со мной, военнослужащий Внутренних войск Курманбек.

По его словам, их подняли по тревоге. Воинская часть, где он служит, дислоцируется в селе Кок–Таш, что рядом с водораспределительным пунктом "Головной", откуда и началось ожесточенное столкновение.

- За семь лет службы во Внутренних войсках я бывал в разных переделках, но с такой агрессией не встречался. Меня прошила пулеметная очередь. Сказали, что ранение было очень тяжелым. Спасибо врачам, что остался жив, очень надеюсь, что еще послужу, - сказал общительный Курманбек.

А спасибо врачам есть за что сказать. Им дважды, без преувеличения, удалось вернуть 27–летнего Курманбека с того света.

- Он получил ранение обеих бедер с полным повреждением костной ткани, нервов, сосудов, - Сабырбек Артисбекович показывает снимок, на котором отчетливо видны раздробленные бедренные кости. - В придачу к этой тяжелой травме у него развилась жировая эмболия. Опасная патология, при которой сосуды закупориваются капельками жира, из–за чего нарушается кровоток.

Как пояснил Сабырбек Артисбекович, из места повреждения костного мозга его жировые компоненты попали в сосудистое русло, в сосуды легких и могли закупорить их. А это жизнеугрожающее состояние подобно цепной реакции, нарушающей кровоток в головном и спинном мозге, легких, сердце. В 75 процентах случаев наступает смерть пациента. Но реаниматологи клиники смогли предотвратить ее.

- У нас есть своя методика лечения жировой эмболии, благодаря которой тысячи наших пациентов мы вытащили буквально с того света, в том числе и этого военнослужащего, - говорит заведующий отделением реанимации Центра травматологии и ортопедии Мухаммед Беков. - Мы получили и патент на свое изобретение.

По словам докторов, Курманбек еще в Баткене ушел от смерти. Автоматная очередь "прошила" и магистральный сосуд, снабжающий кровью весь тазовый пояс. Молодой мужчина потерял много крови. Его шесть часов оперировали в Баткене сосудистые хирурги, которым удалось сшить поврежденный сосуд. Операция была очень тяжелой и для хирургов, и для пострадавшего. Когда доктора выходили из операционной, пульс их пациента едва–едва прощупывался, давление было ниже низшего предела. То есть жизнь в Курманбеке еле теплилась. Но реаниматологи чудом заставили его жить, да и у него самого, по их мнению, очень сильное стремление к жизни.

- У Курманбека на днях сын родился, - добавил с улыбкой заведующий реанимацией. - Поэтому ему надо во что бы то ни стало быстрее вернуться в строй. Это отличный жизненный стимул.

Сосед Курманбека по палате - 30–летний Адилет, сотрудник Баткенского УВД.

- Нас тоже подняли по тревоге. Мы также были на "Головном". Там меня ранило в живот и в ногу, - говорит Адилет. - Доктора сказали, что я в рубашке родился, поскольку ранение в живот было серьезным. Но сейчас, говорят, у меня там полный порядок, - с улыбкой добавил он.

Третий их товарищ по несчастью - Нурсеит, местный житель. Он был ранен в грудь. По его ловам, когда разгорелся конфликт, он с односельчанами отправился к "Головному", чтобы в случае чего помочь военным. Там и получил огнестрельное ранение.

- Но все у вас будет хорошо, - успокоил Нурсеита академик Джумабеков. - Вообще динамика выздоровления у всех замечательная.

Из 36 пострадавших, получающих лечение в центре, - 20 сотрудники милиции и военнослужащие. Остальные местные жители. В центре лежат мать и младшая сестра 12–летней Мадины Рахматжановой, погибшей во время минометного обстрела в кыргызском селе Интернационал. Школьница вместе с матерью и младшей сестрой пыталась скрыться от обстрела. Но произошел взрыв, и Мадина погибла от оскольчатого ранения. Ее мать также получила многооскольчатое ранение позвоночника, а у маленькой девочки осколок задел нерв голени, и стопа в прямом смысле повисла. Обеих оперировал Сабырбек Джумабеков. Девчушка уже ходит, и женщина поправляется. Хотя горе матери неизлечимо от потери дочери...

Я обратила внимание и на то, что лица людей не угрюмые, пострадавшие не подавлены, доброжелательны, легко вступают в контакт, шутят. В глазах уже нет боли. Все это - свидетельство, что оказанная им помощь и психологический климат адекватны их состоянию. И надо отдать должное профессору Джумабекову: коллектив очень хорошо подготовлен, врачи правильно определяют тактику лечения того или иного больного в зависимости от тяжести ранения.

После апрельских событий 2010 года в Кыргызстан прилетал ас мировой травматологии директор Научного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова Владимир Шевцов, который вместе с Сабырбеком Джумабековым провел несколько сложных операций тяжелораненым пострадавшим.

- Мне "посчастливилось" быть участником Чеченской войны, где хорошо, если можно так сказать, познакомился с огнестрельными ранениями. Поэтому могу объективно оценить качество оказанной помощи при такого рода травмах. Так вот, помощь, оказанная вашими специалистами, относится к хай–классу, как в медицине называется высший уровень проведения операций, тем более при таких массовых поступлениях, - сказал тогда Владимир Шевцов тогда в эксклюзивном интервью "Вечернему Бишкеку".

И жизнь снова подтвердила справедливость его слов.