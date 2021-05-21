В мире посчитали электрокары

По дорогам мира сейчас ездит около 10 млн. электромобилей, и почти половина из них - в Китае. Но если посчитать, сколько приходится на тысячу жителей, то лидеры в этой области совсем другие.

Не позднее чем к 2050 году 195 стран взяли на себя обязательство полностью перевести свой автопарк на электромобили или гибриды. Но как обстоят дела сейчас? Аналитики мюнхенской выставочной площадки IAA Mobility сравнили мировые регистрационные данные всех электромобилей (полностью электрических и гибридных) и составили рейтинг.

Выяснилось, что на земле уже около 10 млн. электромобилей. Больше всего их в Китае - 4,2 млн. шт., в Европе - 3,2 млн., и в США - 1,7 миллиона.

Если сравнить три континента, то Азия с ее 4,7 млн. электромобилей занимает первое место. Понятно, благодаря Китаю. В европейских регионах лидирует Германия - 702 981 регистрация. В Северной Америке - это США с 1,9 млн. единиц.

В 2020 году большинство новых электромобилей было зарегистрировано в Европе (1 368 167 машин). В Китае было "всего" 1 246 289 регистраций. В Европе в прошлом году лидировала Германия с 394 943 новыми регистрациями.

Сейчас на каждую 1000 жителей Европы приходится 6,1 электромобиля. В США - 5,2 автомобиля, а в Китае - всего 3 автомобиля. Среднемировой показатель составляет сравнительно скромные 1,4 автомобиля на 1000 человек. Мировым лидером электромобильности является Норвегия (81 автомобиль на 1000 жителей), за ней следуют Исландия (36,8 автомобиля) и Швеция (20,6 автомобиля). В Германии на 1000 жителей приходится гораздо меньше - 8,5 электромобиля.

Внутри Европы разброс довольно большой: в то время как в северной и центральной ее частях на каждую 1000 жителей приходится относительно много электромобилей, на юге и востоке их крайне мало.

Автор: Леонид Владимиров