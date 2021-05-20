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В Узбекистане к концу 2022 года запустят две солнечные электростанции

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В Узбекистане 20 мая определили победителей тендера по проектам строительства солнечных электростанций мощностью 180-220 МВт в Самаркандской и Джизакской областях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) была признана победителем тендеров по проектам строительства станции в Каттакурганском районе Самаркандской области (тариф 1,791 цента за кВт/ч выработанной электроэнергии) и Галляаральском районе Джизакской области (тариф 1,823 цента за кВт/ч выработанной электроэнергии).

В рамках проектов инвестор должен будет построить две солнечные электростанции, а также две новые подстанции 220 кВ к ним.

Ожидается, что станции будут введены в эксплуатацию к концу 2022 года. Запуск электростанций позволит обеспечить выработку 1,04 млрд. кВт/ч электроэнергии в год.

Реализация данных проектов поможет Узбекистану в достижении поставленных целей по увеличению объема электроэнергии, вырабатываемой за счет энергии Солнца, до 5 ГВт и доведения доли альтернативных источников энергии в общем энергетическом балансе страны до 25 процентов, что в свою очередь снизит энергетическую зависимость Узбекистана от газа и угля. Сумма привлекаемых инвестиций для реализации двух данных проектов оценивается в 400 млн долларов.

В целом интерес к участию в тендерных торгах выразили 84 международные компании, из которых после прохождения двухэтапного отбора 15 квалифицированных участников были приглашены для подачи предложений, в том числе коммерческих, технических и финансовых.

К предельному сроку подачи предложений 16 мая 2021 года было получено 7 предложений для проекта в Самаркандской области, и 8 предложений для проекта в Джизакской области.

Данные проекты являются частью Программы по строительству в Узбекистане солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1 ГВт. Программа является одним из ключевых компонентов крупномасштабной стратегии правительства по использованию возобновляемых источников энергии. К 2030 году запланировано развернуть до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной генерации для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране.


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URL: https://www.vb.kg/401329
Теги:
строительство, Узбекистан, Электрические станции
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