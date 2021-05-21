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Путин призвал бороться с вирусом беспамятства среди молодежи

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- Евгений Денисенко
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Нужно делать все, чтобы обеспечить в обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия и через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к её героям, к своим предкам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на очередном заседание Российского организационного комитета "Победа".

Глава государства напомнил, что этот комитет, созданный ещё в 2000 году, объединил представителей органов власти, гражданского общества для совместного решения важных задач, в числе которых - поддержка ветеранов, патриотическое воспитания молодых людей, сохранение памяти о ратном и трудовом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит. Но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы", - подчеркнул президент.

Он убежден, что подобные действия нельзя оставлять без реакции, без достойного ответа. И считает: нужно делать всё, чтобы обеспечить в обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия и через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к её героям, к своим предкам.

"Вирус беспамятства поражает, делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей. К сожалению, и у нас тоже "промывают мозги" молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершён их предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов", - констатировал российский лидер.

Он призвал "ни в коем случае не допустить, чтобы такая ситуация развивалась". международного права, активно поддерживать общественные инициативы, направленные на сбережение исторической памяти, в том числе и зарубежных соратников "Поискового движения России" и международных координаторов "Бессмертного полка".


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URL: https://www.vb.kg/401330
Теги:
Владимир Путин, молодежь
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