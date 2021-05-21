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В РФ предложили восполнять нехватку мигрантов заключенными

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- Евгений Денисенко
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В Федеральной службе исполнения наказаний предложили в связи с нехваткой мигрантов использовать труд заключенных. Такую идею озвучил директор ФСИН Александр Калашников, выступая на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Как сообщают российские СМИ, он высказался за более активное использование заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По словам Калашникова, на замену наказания принудительными работами в настоящий момент в РФ имеют право 188 тысяч человек.

"Недавно Владимир Владимирович встречался с руководителями ближнеазиатских регионов - Узбекистан, Таджикистан…Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы, в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия", - сказал глава ФСИН.

"Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", - пояснил Калашников.

Он призвал омбудсменов "поднять эту тему" в каждом регионе России. "Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация", - резюмировал директор ФСИН.

В прошлом году дефицит мигрантов, которые покинули Россию из-за пандемии и не вернулись, оценивался в 1,5 млн человек. Нехватка рабочей силы сказалась на уровне зарплат на российском рынке труда.


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URL: https://www.vb.kg/401332
Теги:
заключенные, миграция, Россия
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