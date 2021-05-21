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Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании ВЕЭС

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- Оксана Гут
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании, которое пройдет под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, главам государств ЕАЭС будет представлен ряд докладов по итогам проведенной работы, в том числе по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2020 год и другие.

Кроме того, ожидается, что членами Высшего совета будут рассмотрены вопросы по основным ориентирам макроэкономической политики государств-членов на 2021–2022 годы, о сотрудничестве в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения и иные вопросы углубления интеграционных процессов.

По итогам очередного заседания будет принят ряд решений.


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URL: https://www.vb.kg/401337
Теги:
Казахстан, президент, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, политика, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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