Состав ЕЭК продолжает пополняться новыми представителями Кыргызстана

Как проинформировали в Евразийской экономической комиссии, на должность заместителя директора ее правового департамента назначен представитель Кыргызстана Рахатбек Мамаев. Напомним, что на днях директором ее департамента статистики стал Азамат Оросбаев, а заместителем директора департамента развития интеграции - Автандил Алыбаев, оба – соотечественники Мамаева.

Сам он, как сообщили в ЕЭК, после окончания в 1999 году Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына по специальности "юриспруденция" работал на различных должностях в органах государственного управления КР. В том числе – в Конституционном суде КР, в Ассоциации водопользователей "Ак-Тилек", в Государственном фонде развития экономики Министерства финансов КР

Являлся ответственным секретарем Комиссии по вопросам гражданства при президенте КР, ответственным секретарем по вопросам гражданства администрации президента КР, заместителем директора специализированного центра ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе, консультантом депутата Жогорку Кенеша.

C 2017 по 2021 годы Рахатбек Мамаев– эксперт сектора антикоррупционной политики отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций, заведующий сектором кадровой работы и государственной службы, заведующий отделом управления человеческими ресурсами аппарата правительства КР. Мамаев – отличник государственной службы КР, имеет классный чин государственного советника государственной гражданской службы 3-го класса. Награжден почетной грамотой аппарата правительства КР, ведомственными правительственными наградами.

Сегодня же, 21 мая, Высшему Евразийскому экономическому совету, заседание которого пройдет в режиме видеоконференции, будут, как ожидается, представлены кандидатуры новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызской Республики. Это Максат Мамытканов, предлагаемый на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК, и Темирбека Асанбеков - на должность министра по энергетике и инфраструктуре. Они заменят на данных постах ранее занимавших их представителей Кыргызстана соответственно Олега Панкратова и Эмиля Кайкиева.