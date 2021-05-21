Железнодорожный проект с участием Кыргызстана зависит от финансирования

"Железная дорога из Китая через Киргизию и Узбекистан к Персидскому заливу: идея нравится всем, но вопрос в финансировании" – так озаглавлен материал, опубликованный на финансовом и банковском портале "Банки сегодня". В нем анализируются перспективы реализации соответствующего межгосударственного проекта, речь о котором идет уже не первый год.

В публикации отиечается, что страны Центральной Азии в последнее десятилетие заинтересованы в том, чтобы играть роль транзитного хаба между Китаем и Ираном, Турцией и побережьем Персидского залива. Один из проектов китайских властей "Один пояс, один путь" как раз предполагает строительство транспортных артерий через Азию. Сейчас поезда из Китая могут идти через российский маршрут или через Казахстан, но уже несколько лет обсуждается и другое направление.

"Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан должна соединить Китай с Турцией и Персидским заливом. На этом направлении уже существует дорога из китайского города Иу через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Иран, но путь в 10400 километров слишком долгий и достаточно извилистый. Если удастся построить дорогу через Киргизию и Узбекистан, сроки доставки грузов могут сильно сократиться", - констатирует портал.

Однако все это, как подчеркнуто, упирается в вопросы финансирования: "Один из экспертов транспортной отрасли оценивал стоимость строительства 270-километрового отрезка дороги через Киргизию примерно в 4,5 миллиарда долларов (такая стоимость связана с гористым рельефом местности). Но, очевидно, у республики таких денег просто нет, и в кредит она дорогу не построит – Киргизия уже должна 1,8 миллиарда долларов китайскому экспортно-импортному банку".

"При этом для Киргизии, как считают власти республики, такая дорога нужна – каждый год она приносила бы до 200 миллионов долларов только транзитными сборами. Правда, международные эксперты считают, что республика переоценивает потенциал дороги, и ее окупаемость под большим вопросом. Тем не менее, киргизские чиновники заявляют о достигнутых соглашениях, и даже о том, что некоторые участки готов профинансировать Узбекистан (власти которого пока никак это не комментировали)", - сообщается в публикации.

"Тем временем, - говорится в ней, - Китай готов отправлять грузы по альтернативным маршрутам. Например, год назад из Китая в Узбекистан был отправлен груз по комбинированной линии – поезд привез груз из 230 тонн электроприборов на границу Китая с Киргизией, там его перегрузили на грузовики, доставившие товар к границе с Узбекистаном. Там товар был перегружен снова на поезд и так доставлен покупателю. Обратно таким же маршрутом отправили партию узбекской ткани. Всего доставка с перегрузкой занимает 7-10 дней, но в случае наличия прямой железной дороги сроки будут заметно сокращены".