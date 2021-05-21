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Скончался казахстанский актер Фархад Абдраимов

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Казахстанский актер Фархат Абдраимов скончался на съемках фильма в Грузии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным "Казахфильма", он умер от инфаркта.

"Сегодня на 56-м году жизни на съемках в Грузии скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Коллектив киностудии "Казахфильм" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Фархата Нурсултановича. Это большая потеря для всего казахстанского кино.

О дате и месте прощания с актером будет сообщено позднее", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/401352
Теги:
Казахстан, похороны
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