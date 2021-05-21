Назначены руководители структурных подразделений администрации президента

Назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений Администрации Президента Кыргызской Республики.
Так, в соответствии с указами главы государства:
- Джанузаков Адилет Канатович - назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Администрации Президента Кыргызской Республики;
- Сазыков Эркин Орозбекович - назначен заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;
- Борубаев Назирбек Нарматович - назначен специальным представителем Кабинета Министров по приграничным вопросам Администрации Президента Кыргызской Республики.