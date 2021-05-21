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Назначены руководители структурных подразделений администрации президента

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- Оксана Гут
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Назначены руководители ряда структурных подразделений администрации президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители ряда структурных подразделений Администрации Президента Кыргызской Республики.

Так, в соответствии с указами главы государства:

- Джанузаков Адилет Канатович - назначен заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Сазыков Эркин Орозбекович - назначен заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

- Борубаев Назирбек Нарматович - назначен специальным представителем Кабинета Министров по приграничным вопросам Администрации Президента Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/401353
Теги:
кадры, назначение, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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