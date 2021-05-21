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Фатима Серазиева: Мне нравятся советские песни, и я буду их петь!

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- Анастасия Карелина
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Фатиме 23, и у нее нет музыкального образования. Однако 1 июня у этой певицы состоится большой сольный концерт на сцене национальной филармонии в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека. Фатима будет петь песни Анны Герман, Марии Пахоменко, Тамары Миансаровой, Валентины Толкуновой. Кто же она, эта Фати, как зовут ее друзья.

"Если честно, и не замечала, что пою"

Она появилась из ниоткуда и тут же покорила сердца кыргызстанцев своим проникновенным исполнением хитов советской эстрады. Ролики с записями песен в исполнении Фатимы Серазиевой стремительно набирают просмотры в Интернете. Симпатичная девушка восточной внешности поет с такой душой, буквально растворяясь в музыке и в то же время настолько просто. И ты уже сам начинаешь подпевать Фатиме: "А он мне нравится, нравится, нравится... И для меня на свете друга лучше нет!".

Фатима поет с самого детства, как дышит, поэтому сама этого не замечала.

- Я и не земечала, что пою, если честно, - признается Фатима. - Мои дяди и дедушка слушали советские песни, смотрели советские фильмы. А когда часто что–то слышишь, это так или иначе в тебя вселяется, что ли. И вот я начала их напевать. Класса с шестого–седьмого участвовала в конкурсах, фестивалях, кыргызские песни пела. А потом начала петь то, что знакомо было с детства, - песни Анны Герман, Марии Пахоменко, Тамары Миансаровой.

С искусством в семье Фатимы никто не связан. У всех родственников, как она подчеркивает, серьезные профессии. Есть учителя, врачи. "Я - белая ворона", - шутит девушка. И то, что она вдруг стала публичным человеком, родных очень удивило. Тем не менее они сейчас всячески ее поддерживают, чем могут, помогают.

- Мои родные, как и я сама, всегда очень спокойно относились к тому, что пою, - говорит Фатима. - А тут вдруг люди стали узнавать меня на улице, в магазинах. Спрашивают: "Вы же Фатима, да?!". А я думаю: "Это я или они меня с кем–то путают?!". Меня не покидает ощущение, что я - это один человек, а та, которую узнают, совершенно другой. Очень странное чувство. Но самое главное, что я остаюсь простым человеком. Мне говорили: "Береги голос! Семечки тебе нельзя! Мороженое нельзя!". А я всегда отвечала: "Бог дал мне голос, если захочет, заберет". Поэтому особо не переживаю.

"Когда в меня верят, горы могу свернуть"

Фатима родом из Таласской области. Ее родное село - Беш–Таш. Половину школьных лет девушка провела там, а заканчивала школу уже в Бишкеке.

Фатима знает пять языков! Кроме кыргызского и русского, говорит на английском, испанском и польском. Выучила их практически самостоятельно. Никогда ни на какие языковые курсы не ходила. Только книги, учебники, Интернет, общение с волонтерами корпуса мира. В университете она изучала международные отношения. Сейчас зарабатывает на жизнь частным репетиторством. Преподает детям и взрослым английский.

А за то, что мы все–таки услышали голос Фатимы и узнали о ней, спасибо надо сказать ее подруге.

- Бермет очень близкий мне человек и главный же фанат все время говорила: "Когда ты уже выйдешь на сцену? Когда будешь знаменитой?" - рассказывает Фатима. - Когда у меня заканчивались деньги, сразу замечала, мол, начнешь записывать видео, откроешь страничку в Интернете, будешь выкладывать песни, станешь известной и богатой! Что бы ни происходило, обязательно напоминала, что я должна петь и показывать себя. Мы уже давно дружим. Бермет помогает мне, верит в меня! А когда в меня верят, я горы могу свернуть!

В марте этого года Фатима решила поздравить всех женщин с праздником и записала песню "В моей душе покоя нет..." из кинофильма "Служебный роман", которую в картине Эльдара Рязанова исполняла Алиса Фрейндлих. Видео девушка выложила на своей страничке в Facebook и на YouTube. Его посмотрели более ста тысяч человек, а исполнительница получила "тонны" электронных сообщений с настоятельными просьбами дать концерт.

- Так что идея концерта принадлежит не мне, а людям, - поясняет Фатима. - Я подумала: "А почему нет?!". Мне дали номер телефона народного артиста, руководителя и главного дирижера Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкека Бакыта Тилегенова. Я позвонила и сказала: "Хочу дать концерт. Нужен большой симфонический оркестр! Мне сказали, вы сможете помочь!". Вот правда, что наглость иногда помогает. Маэстро назначил встречу в центре "Жаштык", сказал, что там как раз будет оркестр. Я пришла. Он спросил, где я училась. Думал, что у меня есть музыкальное образование. А моя школа - это Герман, Пахоменко, Миансарова, Толкунова. Я так и сказала. Он не прогнал меня, послушал, и вот теперь мы вместе репетируем. Решили даже дать концерт. Очень смелое, наверное, решение.

"Есть любовь - придет и остальное"

Современные песни Фатима не поет и даже не слушает. В ее наушниках звучит исключительно советская эстрада. Точнее, лучшее из того, что тогда было, и песни из фильмов. Это "Александра" из "Москва слезам не верит", "Крылатые качели" из "Приключений Электроника" и даже "Не кочегары мы, не плотники..." из "Высоты".

- Вы знаете, никто мне никогда не говорил: "Ой, зачем старые песни? Зачем советские?" - продолжает Фатима. - Просто посторонние люди иногда замечали: "Ты думаешь, тебя будут слушать?!". Но я принципиальный человек. Если чего–то хочу, на этом стою. Мне нравятся советские песни, и я буду их петь!

Репертуар Фатима предпочитает лирический. Убеждена, что в каждой песне должны быть слова, говорящие о доброте, нежности, уважении. Но самое главное - о любви! Если есть любовь, придет и остальное.

- Влюбленный человек - счастливый человек, - добавляет певица. - Если есть счастье, будут и доброта, и нежность. Что касается современных песен... Слов много, а вот души в них не хватает. Ведь зрители все видят, все чувствуют. Мне в последнее время близок репертуар Валентины Толкуновой. Очень часто стала слушать песни "Мой придуманный мужчина", "Единственный в вазе", "Перезрела рябина". Чисто лирические женские песни. Я бы хотела их исполнить и взять в свой репертуар, чтобы люди знали не только хиты, но и эти глубокие, с любовью написанные произведения. А еще мне хочется записать песню Аллы Иошпе "Счастье - это ты".

Зрители Фатимы - по большей части представители старшего поколения. Два года назад она выступала в коворкинг–центре Ololo House. Среди ночи накануне концерта девушка проснулась и загадала: пусть придут люди, которые поймут эти песни и будут переживать их вместе со мной! Так и случилось. Людей было так много, что в конференц–зале все не поместились, и концерт состоялся в холле. Зрители сидели в метре от певицы, плакали, а потом еще долго ее не отпускали.

Такую живую, взволнованную, сопереживающую публику она хочет увидеть и на предстоящем 1 июня концерте. Но самый важный гость на нем - это бабушка Сажира. Ее певица считает главным человеком своей жизни.

Будущее Фатима Серазиева связывает с эстрадой. Понимает, что она не профессионал, и ей еще многому предстоит научиться, но трудности не пугают.

- У меня есть мечта - быть неким мостиком между народами, которые раньше жили дружно и счастливо, чтобы исчезло недопонимание. Пусть мое творчество станет маленьким вкладом в возрождение былой дружбы.


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URL: https://www.vb.kg/401360
Теги:
Кыргызстан, артисты эстрады
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