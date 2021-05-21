На Пишпеке соседи устроили настоящую войну между собой

Два владельца частного дома по улице Кривоносова уже много лет не могут найти общий язык. Не сумев разобраться самостоятельно, они обратились к профильным государственным и муниципальным структурам, которые комиссионно выехали на место, дабы разобраться в ситуации. Вместе со специалистами были и корреспонденты VB.KG.

К нам в редакцию обратилась хозяйка половины частного дома, расположенного по адресу Кривоносова 158/2, Людмила Тагирова. Она рассказала, что хозяева второй части строения специально приводят его в негодность, чтобы потом снести. Так как в настоящий момент они строят на участке новый дом, а старый им попросту мешает.

- Наш дом был построен в далеком 1939 году из самана, - говорит Людмила Тагирова. – Когда-то им владела единственная хозяйка, которая позже решила половину строения и участка отдать своей дочери. Потом одна из этих половин была куплена нами, а вторая постоянно меняла хозяев, которые сами здесь не жили, а сдавали жилье квартирантам.

По словам женщины, проблемы начались около десяти лет назад. В соседской половине водопровод был выведен на улицу. Поэтому вода после мытья посуды, стирки и других нужд стекала под фундамент дома.

- Неоднократно говорила владельцам, что так нельзя делать, фундамент может просесть. Несколько раз было, что у них рвало кран и струя воды била в нашу стену. И опять наплевательское отношение. Даже отливов по периметру крыши у них не было. Опять же осадки стекали под фундамент дома.

- За фасадом они совершенно не следили. Даже косметического ремонта нет. Естественно, он начал приходить в негодность. И меня бы это совершенно не волновало, если бы напрямую не касалось. По закону, каждый должен содержать свою часть строения в нормальном состоянии.

Потом соседи, как говорит Людмила Тагирова затеяли строительство нового дома.

- Сказали, что разместят здесь общежитие. Но зачем нам притон под боком? Я написала жалобу и столичные службы, проведя проверку, запретили им дальнейшие работы, так как у них не было всех необходимых документов. Они, правда, успели поднять один этаж. Кстати, вот тут мне и стало понятно, почему они не следили за своей частью нашего общего дома – чтобы довести ее до разрушения и под этим предлогом снести. А взамен построить новый, предназначенный для сдачи.

Местная жительница продолжала требовать от хозяев, чтобы привели свою половину в порядок. И их разговоры, по ее признанию, нередко превращались в ругань.

- В один из таких моментов мне заявили, что друзья соседа "мне сделают". И в скорости у меня на заднем дворе произошел пожар. Странное стечение обстоятельств, не правда ли? Я написала заявление в милицию. Но мое дело не сразу зарегистрировали в ЕРПП. Это произошло лишь с третьей попытки, когда я уже обратилась с жалобой в прокуратуру. Но и то все списали на бытовое замыкание, - женщина продемонстрировала те самые заявления в милицию.

В 2018 году произошла очередная смена собственника соседской половины. Новые хозяева приобрели участок, саманную половину общего с Тагировой дома и недостроенное одноэтажное строение. И в скорости скандал вспыхнул с новой силой.

- В нынешнем году они начали достраивать новый дом. Подняли второй этаж и сделали крышу. Хотя у них нет на это разрешения. Мне же сказали, что хотят снести свою половину нашего общего дома. И даже приводили каких-то специалистов-сейсмологов. Но они не имеют права этого делать без моего согласия, - отрезала Людмила Тагирова.

Приезд нашей корреспондентской группы совпал с выездом комиссии, в которую вошли представители Бишкекглавархитектуры, управления землепользования и строительства мэрии, Ленинского акимиата и Госэкотехинспекции. Также удалось пообщаться со второй стороной конфликта.

- Владелицей второй половины является Асылкан Айдарова, а я ее представитель по доверенности, - рассказала Миргуль Шерова. – Моя доверительница приобрела эту недвижимость в 2018 году в таком состоянии, в котором она есть сейчас. Обратите внимание, что саманная постройка практически не пригодна для проживания.

Действительно половина Людмилы Тагировой пребывает в хорошем состоянии. Видно, что ее поддерживают в нормальном состоянии. Половина Айдаровой же покрыта трещинами. Суда по всему, ремонтом на протяжении многих лет никто не утруждался.

- Мы предложили соседке аккуратно снести нашу часть, чтобы не повредить ее половину. Готовы сделать утепление ее стен. Для этого даже обратились в Институт сейсмологии, чтобы специалисты оценили состояние нашей части и посмотрели, есть ли возможность произвести снос, чтобы не навредить Тагировой. Но она наотрез отказалась. Даже не разрешила провести обследование, хотя оно никак бы не навредило. Да и от нее кроме согласия ничего не требовалось.

При этом, как говорит Шерова, у самой Тагировой много нарушений. Она, дескать, перекрыла крышу своей половины без разрешения соседей. Хотя такие работы должны производится с их согласия.

- Во время работ был поврежден шифер нашей половины, что стало причиной протечки осадков. Но проблемы соседка не устранила. Еще она делала внутреннюю перепланировку. Из-за этого пошли трещины по стенам Айдаровой. Также она возвела пристройку вплотную к забору, хотя должна была отступить метр. В общем, от нас требует выполнения законов, а сама их грубо нарушает. К слову, сосед с другой стороны также сделал пристройки вплотную к заграждению и вода с крыши его сараев течет к нам во двор. Мы и от него потребовали устранить нарушение, - говорит представительница хозяйки второй половины дома 158.

При этом женщина признает, что ее доверительница начала строительство без полного пакета документов.

- Мы подали бумаги в архитектуру. У нас даже есть подтверждение, что их приняли (демонстрирует документ). Но специалисты затягивали с решением вопроса, хотя все было в порядке. Мы подняли второй этаж и тут начались осадки. Поэтому мы решили накрыть дом крышей, чтобы не испортились материала. Да, это нарушение, и мы готовы нести ответственность по закону. Но просим, чтобы и соседей обязали исправить все то, чего они не имели права делать.

- Кстати, никакого общежития здесь не будет. Вот посмотрите, в проектах написано, что это индивидуальное жилищное строительство. Моя доверительница будет жить тут со своими детьми, - заверяет Миргуль Шерова.

В общем, у обеих сторон накопилось столько претензий друг к другу, что без помощи компетентных органов им уже не разобраться. Комиссия провела необходимые замеры, составила акт. Теперь специалисты изучат все полученные данные, просмотрят имеющиеся документы и на основании этого анализа определят, какие у кого есть нарушения и дадут заключение. Но на это потребуется время.

"Вечерний Бишкек" будет внимательно следить за развитием ситуации и сообщит обо всех подробностях, включая итоги работы комиссии.