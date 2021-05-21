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Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение

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- Оксана Гут
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Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение.

В период 21-22 мая в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Гидрологический обзор на 21 мая:

В связи с неустойчивой погодой на реках республики отмечались колебания уровней воды. С новой декадной нормой водность большинства рек республики отмечалась в пределах и ниже средних многолетних значений и составило - 19-117% от нормы. Повышенный сток - 127-161% от нормы, отмечался на реках: Кумуш-Тоо, Узун-Акмат и Зергер. Приток воды в водохранилища составил: Орто-Токойское - 64%; Кировское - 19%; Токтогульское - 77% от нормы.


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URL: https://www.vb.kg/401363
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, сель, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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