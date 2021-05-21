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Нового министра цифрового развития Дастана Догоева представили коллективу

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- Оксана Гут
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21 мая первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев представил коллективу министерства цифрового развития Кыргызской Республики, заместителя председателя кабинета министров - Дастана Догоева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Напомним, 20 мая вместо задержанного Азамата Дыйканбаева Дастан Догоев назначен заместителем председателя кабинета министров - министром цифрового развития Кыргызской Республики. Соответствующий указ об этом подписал президент КР Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/401365
Теги:
кадры, назначение, информационные технологии, Кыргызстан, Дастан Догоев
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