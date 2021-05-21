Нового министра цифрового развития Дастана Догоева представили коллективу

21 мая первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев представил коллективу министерства цифрового развития Кыргызской Республики, заместителя председателя кабинета министров - Дастана Догоева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.
Напомним, 20 мая вместо задержанного Азамата Дыйканбаева Дастан Догоев назначен заместителем председателя кабинета министров - министром цифрового развития Кыргызской Республики. Соответствующий указ об этом подписал президент КР Садыр Жапаров.