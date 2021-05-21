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МВД КР в РФ проводится работа по укреплению межнационального согласия

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- Виктория Гунгер
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Представительством МВД КР в РФ проводится работа по укреплению межнационального и межконфессионального согласия.

Представительство МВД КР в РФ совместно с Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств от Кыргызской Республики, постоянно отслеживают и изучают информацию, распространяемую в интернет пространстве о гражданах Кыргызской Республики проживающих на территории Российской Федерации.

Накануне, по инициативе Представительства проведена встреча заместителя директора БКБОП от КР и консула КР в РФ с представителями молодого крыла кыргызской диаспоры, блогерами, спортсменами.

Участники встречи обсудили вопросы реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, толерантности, уважения, принятия и правильного понимания других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.

Проведена разъяснительная и профилактическая работа по недопущению конфликтов между народами, поживающими на территории Российской Федерации, в том числе затрагивающими национальные вопросы. Следует отметить, что на территории России, предусмотрена уголовная ответственность за разжигание межнациональных конфликтов или пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию.

Отмечена необходимость избегать в общении крайних, жестких и категоричных оценок; формировать привычки терпимо и с интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, когда оно противоположно собственному; борьбы с негативными эмоциями по отношению к другим людям

Кроме этого участники встречи пришли к единому мнению об активизации работы направленной на соблюдение соотечественниками норм общественных правил и поведения, законности на территории Российской Федерации. Разработано обращение к соотечественникам, которое распространено через мессенджеры и социальные сети.


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URL: https://www.vb.kg/401369
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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