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Садыр Жапаров подчеркнул важность раскрытия потенциала интеграции для людей

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- Виктория Гунгер
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"Мы должны четко понимать, что именно устранение барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке является ключевым дивидендом любой интеграции", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что нужно прилагать максимум усилий для наращивания объемов и обеспечения устойчивых торговых потоков в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, что невозможно без полного устранения барьеров в торговле.

"Для этого необходимо ускорить работу по совершенствованию институциональной системы Союза, гарантирующей выполнение принятых обязательств и договоренностей путем наделения Коллегии Комиссии соответствующими полномочиями. Также надо форсировать движение в сторону формирования и введения в действие полноформатных общих рынков, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Относительно общего рынка энергетических ресурсов придерживаемся принципиальной позиции о необходимости скоординированной энергетической полити? ?и с недискриминационными подходами. В частности, уверены, что формирование общего рынка газа является неотъемлемой частью экономической интеграции в рамках Союза. Это существенная составляющая нашей энергетической безопасности", - отметил Садыр Жапаров.

Президент акцентировал внимание на том, что совокупный энергетический потенциал ЕАЭС значителен и занимает одно из ведущих мест в мире по производству энергоресурсов, а его эффективное использование способно стать мощным ответом на самые различные вызовы.

Также Глава государства, затронув тему формирования общего рынка услуг, отметил, что Кыргызская Республика придерживается политики либерализации в приоритетном порядке в отношении секторов услуг исходя из экономической целесообразности.

Садыр Жапаров подчеркнул важность раскрытия потенциала интеграции для людей. Помимо возможности свободного передвижения и трудоустройства, для трудящихся и членов их семей, проживающих в странах ЕАЭС, надо расширить возможности доступа к современным стандартам здравоохранения, образования и социальной защиты.

Вместе с тем Президент Садыр Жапаров добавил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам Союза. Кыргызская Республика всецело поддерживает вопрос о сотрудничестве государств-членов ЕАЭС в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения и готова активно участвовать в совместных мероприятиях.

По словам Главы государства, необходимо сконцентрировать усилия на сглаживании последствий пандемии и заложить основы положительных структурных изменений в экономиках государств-членов.


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URL: https://www.vb.kg/401370
Теги:
президент, ЕАЭС, интеграция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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