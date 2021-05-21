ЦИК озвучила требования к кандидатам на пост мэра

ЦИК КР озвучила требования к кандидатам на должность мэра городова.

Как отмечается, в соответствии со статьей 42 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении":

1. Мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее 3 лет, владеющий государственным языком.

2. Кандидат на должность мэра города для осуществления профессиональной деятельности должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения, характеризуемом как уровень "выше среднего" согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком "Кыргызтест", утверждаемой Правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом установленного образца (далее - сертификат об уровне владения государственным языком).

Сертификат об уровне владения государственным языком выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования.

Непредоставление в территориальную избирательную комиссию кандидатом на должность мэра города сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации.

3. Не могут быть мэром города гражданин Кыргызской Республики, имеющий судимость за совершение преступления, не погашенную в установленном законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законодательством порядке или нет.".

Как уточняется, в соответствии с частью 3 статьи43 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении":"В случае досрочного освобождения мэра города от занимаемой должности Центральная избирательная комиссия назначает выборы главы айыл окмоту не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии".

- Выборы мэра проводятся территориальной избирательной комиссией в течение 20 календарных дней со дня назначения выборов, - поясняется в информации ЦИК КР.