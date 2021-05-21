Погода
$ 83.65 - 84.00
€ 101.55 - 102.65

В Кыргызстане значительно подорожали баранина и хлопковое масло

159  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По состоянию на 20 мая текущего года цены на баранину в среднем по республике составили 465,47 сома и по сравнению с апрелем повысились на 18,14 сома, или на 4,1 процента. Цены на хлопковое масло составили 167,09 сома за кг и по сравнению с

апрелем выросли на 3,6 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

По данным статведомства, максимальные розничные цены на баранину сложились в городах Исфана, Джалал-Абад - 500 сомов за кг и Баткен - 489,90 сома за кг.

Минимальные цены на баранину зафиксированы в селе Покровка - 420 сомов за кг, в городах Каракол -428,99 сома за кг и

Балыкчы - 440 сомов за кг.

Розничные цены на хлопковое масло превысили среднереспубликанский показатель в городах Токмок -192,04 сома за литр, Исфана - 184,59 сома за литр, и Ноокат - 176,61 сома.

Минимальные цены на него наблюдались в городах Кербен - 130 сомов, Таласе -141,41 сома, а также в селе Покровка -154,51 сома.

Средние потребительские цены за апрель и май 2021 года в сомах за 1 кг и 1 литр:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401374
Теги:
Нацстатком, продовольствие, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  