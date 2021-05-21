В Кыргызстане значительно подорожали баранина и хлопковое масло

По состоянию на 20 мая текущего года цены на баранину в среднем по республике составили 465,47 сома и по сравнению с апрелем повысились на 18,14 сома, или на 4,1 процента. Цены на хлопковое масло составили 167,09 сома за кг и по сравнению с

апрелем выросли на 3,6 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

По данным статведомства, максимальные розничные цены на баранину сложились в городах Исфана, Джалал-Абад - 500 сомов за кг и Баткен - 489,90 сома за кг.

Минимальные цены на баранину зафиксированы в селе Покровка - 420 сомов за кг, в городах Каракол -428,99 сома за кг и

Балыкчы - 440 сомов за кг.

Розничные цены на хлопковое масло превысили среднереспубликанский показатель в городах Токмок -192,04 сома за литр, Исфана - 184,59 сома за литр, и Ноокат - 176,61 сома.

Минимальные цены на него наблюдались в городах Кербен - 130 сомов, Таласе -141,41 сома, а также в селе Покровка -154,51 сома.

Средние потребительские цены за апрель и май 2021 года в сомах за 1 кг и 1 литр: