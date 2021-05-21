Погода
$ 83.65 - 84.00
€ 101.55 - 102.65

В КР стартует проект по продвижению мирных инициатив

127  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная организация International Alert в партнерстве с Национальным Центром Медиации и Институтом Политики Развития начинает проект "Ынтымактуу Жашоо", финансируемый Европейским Союзом.

Целью проекта является поддержка активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана. В рамках проекта планируется проведение исследования, по результатам которого будет составляться программа обучения по конфликто-чувствительности, профилактике, оперативному предотвращению и разрешению социальных конфликтов, правам человека и медиации для гражданского общества на местном уровне и органов местного самоуправления.

- Мы рады поддержать местные инициативы по предотвращению потенциальных конфликтов в местных сообществах. Для ЕС важно внести свой вклад в стабильность и единство людей посредством таких целенаправленных проектов. В рамках проекта также будут предоставлены малые гранты органам местного самоуправления для поддержки управления и верховенства закона на местном уровне", - отметил глава Представительства ЕС, посол Эдуард Ауэр.

Кроме того, в рамках проекта на более высоком уровне пройдут обсуждения вопросов поддержания правопорядка, верховенства права, и улучшения навыков по предотвращению социальных конфликтов,ведущих к межрегиональной,межнациональной или какой-либо еще розни.

"Наша цель - сильное гражданское общество, с более сильными молодежными движениями, ориентированными на мир, и более эффективному осуществлению полномочий местных органов власти по профилактике и предотвращению конфликтов. Мы хотим вовлечь активных молодых людей в диалог для продвижения мирной риторики и позитивной политической культуры и предотвращения конфликтов", - рассказали члены консорциума программы Шакират Токтосунова, Представитель International Alert в КР, Гульсина Кожоярова, представитель НЦМ и Надежда Добрецова, председатель правления ИПР.

Для справки: "International Alert" совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана.

Об InternationalAlert: International Alert – независимая международная организация по миростроительству и предотвращению конфликтов, основанная в 1986 году, чтобы помочь людям находить мирные пути решения конфликтов. В Кыргызстане International Alert ведет свою деятельность с 2010 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401375
Теги:
молодежь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  