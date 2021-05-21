В КР стартует проект по продвижению мирных инициатив

Международная организация International Alert в партнерстве с Национальным Центром Медиации и Институтом Политики Развития начинает проект "Ынтымактуу Жашоо", финансируемый Европейским Союзом.

Целью проекта является поддержка активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана. В рамках проекта планируется проведение исследования, по результатам которого будет составляться программа обучения по конфликто-чувствительности, профилактике, оперативному предотвращению и разрешению социальных конфликтов, правам человека и медиации для гражданского общества на местном уровне и органов местного самоуправления.

- Мы рады поддержать местные инициативы по предотвращению потенциальных конфликтов в местных сообществах. Для ЕС важно внести свой вклад в стабильность и единство людей посредством таких целенаправленных проектов. В рамках проекта также будут предоставлены малые гранты органам местного самоуправления для поддержки управления и верховенства закона на местном уровне", - отметил глава Представительства ЕС, посол Эдуард Ауэр.

Кроме того, в рамках проекта на более высоком уровне пройдут обсуждения вопросов поддержания правопорядка, верховенства права, и улучшения навыков по предотвращению социальных конфликтов,ведущих к межрегиональной,межнациональной или какой-либо еще розни.

"Наша цель - сильное гражданское общество, с более сильными молодежными движениями, ориентированными на мир, и более эффективному осуществлению полномочий местных органов власти по профилактике и предотвращению конфликтов. Мы хотим вовлечь активных молодых людей в диалог для продвижения мирной риторики и позитивной политической культуры и предотвращения конфликтов", - рассказали члены консорциума программы Шакират Токтосунова, Представитель International Alert в КР, Гульсина Кожоярова, представитель НЦМ и Надежда Добрецова, председатель правления ИПР.

Для справки: "International Alert" совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана.

Об InternationalAlert: International Alert – независимая международная организация по миростроительству и предотвращению конфликтов, основанная в 1986 году, чтобы помочь людям находить мирные пути решения конфликтов. В Кыргызстане International Alert ведет свою деятельность с 2010 года.