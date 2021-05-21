Внимание розыск! В Сокулукском районе пропал 37-летний мужчина

Внимание розыск! В Сокулукском районе без вести пропал Нурсейитов Айбек Козубекович, 1984 года рождения, сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 26 апреля текущего года вышел из дома по адресу село Сокулук ул.Луговая и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложению, смуглое лицо, глаза и брови черные, волосы черные короткие.

Был одет: чёрная болоньевая безрукавка, светлая футболка с длинными рукавами, черные брюки, кроссовки чёрного цвета, на голове кепка бежевого цвета.

- Просим всех, кто видел разыскиваемого Айбека Нурсейитова или владеет какой-либо информацией об его местонахождении, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29.