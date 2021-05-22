Кумтор взят под контроль

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее подписал закон о введении временного внешнего управления на Кумторе из–за экологических нарушений."Вечерка" разбиралась, чем было вызвано это политическое решение и почему только такой радикальный способ может решить проблемы, связанные с крупнейшим золотодобывающим предприятием страны.

Внедрено внешнее управление

На прошлой неделе президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в закон об акционерных обществах, Уголовный кодекс).

Документ был принят депутатами ЖК 6 мая 2021 года сразу в трех чтениях. В нем предлагается ввести возможность вмешательства кабинета министров в административно–хозяйственную и финансовую деятельность акционерного общества, когда такая деятельность создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии и концессионер не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы.

В случае такого вмешательства председатель кабинета министров назначает временного (на три месяца) внешнего управляющего. Им может быть назначено как физическое лицо, так и юридическое.

Все банковские счета компании на время приостановления права пользования недрами, независимо от юрисдикции обслуживающего банка, переходят под контроль временного управляющего.

В этот период общее собрание акционеров и совет директоров не имеют права вмешиваться в текущее управление компанией путем дачи прямых инструкций, приказов или иных указаний в виде просьб или рекомендаций временному внешнему управляющему.

Также, согласно внесению изменений в Уголовный кодекс, органы управления акционерного общества будут лишаться свободы III категории (от 5 до 7,5 года) за выполнение своих функций при введении временного управления.

Эти законодательные изменения касаются лишь тех горнодобывающих компаний, которые работают на основании концессионного соглашения, в Кыргызстане существует лишь одно такое предприятие - "Кумтор".

Кстати, этот новый закон к горнодобывающей компании уже применили. Внешней управляющий назначен. Им стал гражданин Канады и Кыргызстана Тенгиз Болтурук - бывший член совета директоров Centerra. К его работе в этой должности сейчас приковано все внимание общественности. Он же в свою очередь обещает что под его управлением кумторовское золото будет оставаться в республике. "Кумтор" уже продал первую партию драгметалла на 29 миллионов долларов нашему Нацбанку.

Наличие экологических нарушений в работе компании уже признано судом. Недавно Октябрьский районный суд постановил взыскать с "Кумтор Голд Компани" компенсацию в размере более 3 миллиардов долларов за экологический ущерб. Решение принято из–за того, что компания складирует отходы производства на ледниках Давыдова и Лысый. За все время работы предприятия на глетчеры было вывезено 1 миллиард 200 миллионов тонн пустой породы.

Кроме того, согласно материалам проверки, прроведенной международной компанией AMEC Earth & Environmental UK Ltd - "Оценка экологических и горно–инженерных рисков проекта золотодобычи "Кумтор Голд Компани", деталями которой в СМИ поделился председатель Законодательного собрания ЖК II созыва Ишенбай Кадырбеков, в работе компании были и другие нарушения, которые наносят серьезный, а может быть, даже непоправимый, вред окружающей среде.

В документе говорится, что основные сооружения рудника Кумтор с повышенным потенциалом экологического риска такие, как карьеры, рудные склады, грандиозные отвалы, золотоизвлекательная фабрика, хвосто-хранилище, отводные каналы, очистные сооружения, объекты инфраструктуры, были размещены в зоне активных ледников и вечной мерзлоты Центрального Тянь–Шаня. Последствия этого размещения - токсичные реагенты с отвалов и хвостохранилища, которые останутся в верховьях реки Нарын.

В этом же заключении говорится о том, что компания стала задумываться о необходимости проведения рекультивационных мероприятий только в 2013 году. К тому времени площадь ледников уже сильно сократилась за счет добычи драгоценного металла. Кроме того, выяснилось, что строительство пионерной (первоначальной) дамбы осуществлялось без удаления активного слоя аллювиальных отложений. В результате дамба хвосто-хранилища сместилась, и избежать масштабной экологической катастрофы удалось только за счет возведения строительства упорной призмы.

На сегодня, как считает Кадырбеков, решение проблем экологии на руднике потребует многомиллиардных затрат, которые не предусмотрены в проекте. А отдельные проблемы вовсе неразрешимы.

Непростое решение

События вокруг "Кумтор Голд Компани", решения, принима-емые властями в отношении компании, сегодня называют политикой. Так оно и есть: Садыр Жапаров пошел на беспрецедентный политический шаг по восстановлению, скажем так, исторической справедливости в отношениях нашей республики и иностранных инвесторов. И, очевидно, что решение это далось ему нелегко, поскольку было принято на фоне колоссального давления со стороны канадской стороны, уже инициировавшей арбитражные разбирательства с нашей республикой.

Иным образом решить проблему взаимоотношений Кыргызстана и Centerra не представляется возможным, поскольку за более чем двадцать лет работы на территории нашей страны компания сумела добиться того, чтобы ее интересы здесь защищались законом, поскольку в 2009 году соглашение с Centerra обрело статус международного договора после закрепления парламентом.

В действительности Кыргызстан свыше десяти раз пересматривал договор с канадской компанией, разрабатывающей Кумтор. И каждый раз условия становились все менее выгодными для республики, зато, как отмечают представители депутатской комиссии, переговорщики с кыргызской стороны (а это всегда были люди, приближенные к президентам) обязательно что–то выигрывали.

Отметим, государственная комиссия, возглавляемая депутатом Акылбеком Жапаровым, недавно вынесла свое заключение по Кумтору. Она расценила соглашения предыдущих глав государств и премьер–министров с канадской стороной по разработке рудника как предательство по отношению к национальным интересам страны.

Акылбек Жапаров предложил привлечь к ответственности предыдущих руководителей страны, которые проводили кулуарные переговоры с представителями канадской компании и соглашались на договоры не в интересах Кыргызстана. Он заявил о выявленных случаях предательства интересов кыргызской стороны при распределении прибыли и предоставления канадскому предприятию ряда привилегий и налоговых льгот.

- Действия предыдущих руководителей страны и правительства не отвечали интересам государства, выявлены признаки предательства. По каждому случаю надо дать отдельную правовую оценку. С самого начала, в результате каждого договора и концессионных соглашений, канадской компании предоставляли налоговые льготы и различные привилегии, что нанесло ущерб кыргызской стороне, - говорит депутат.

Он также подчеркнул, что компания Centerra Gold Inc. выплатила Кыргызстану не 4 миллиарда 485 миллионов 952 тысячи долларов, как заявляет, а 1 миллиард 750 миллионов 818 тысяч долларов. Кроме того, по словам Жапарова, экс–премьер–министры Темир Сариев и Сапар Исаков должны возместить в бюджет республики 438 миллионов долларов, которые недопоступили в результате подписанных ими соглашений.

Хроники ущербных договоров

Первое соглашение по Кумтору было заключено в 1992 году с канадской компанией Cameco. Тогда доля Кыргызстана в золотодобывающем предприятии составляла 67 процентов, а доля канадцев - 33 процента акций.

Однако уже в 2003 году правительство Николая Танаева без разрешения парламента заключило договор с Cameco о создании дочерней компании Centerra Gold, доля КР, в которой снизилась до 33 процентов.

Свое решение правительство тогда объясняло тем, что кабмин может заключать договоры хозяйственного характера. Тогда свое согласие, кроме Танаева, дал и член совета директоров Cameco сын президента Айдар Акаев. Председатель депутатской госкомиссии по Кумтору Акылбек Жапаров сообщил, что за эту трансформацию канадская Cameco в 2003 году дала крупную взятку семье Акаевых - подарила деньги и акции на бирже Торонто стоимостью почти 45 миллионов долларов.

Во время правления президента Курманбека Бакиева в 2009 году с канадской компанией было заключено новое соглашение. Тогда было объявлено, что доля Кыргызстана в Centerra вновь выросла с 16 процентов до 33 процентов, также были увеличены налоговые выплаты.

При этом, как выяснили государственные и депутатские комиссии, работавшие ранее, долю Кыргызстана увеличили путем предоставления для разработки золота дополнительных 16 тысяч 330 гектаров.

Согласно договору, правительство Данияра Усенова постановило выделить дополнительные площади для рудника Кумтор, включая часть Сарычат– Эрташского заповедника. Эти условия закрепили законодательно. Интересно, что переговоры с Centerra в 2009 году проводили второй сын президента, руководитель ЦАРИИ, Максим Бакиев и Алексей Елисеев.

В том же году соглашение с Centerra обрело статус международного договора после закрепления парламентом.

Решение правительства Данияра Усенова о выделении 16 тысяч 330 гектаров было отменено решениями правительства Омурбека Бабанова и ЖК в 2012 году.

В 2017 году Алмазбек Атамбаев под занавес своей президентской карьеры подписал Закон "О внесении изменений в Водный кодекс Кыргызской Республики", согласно которому "Кумтору" разрешили разработку на двух ледниках. Согласно закону, были внесены дополнения в статьи 62 и 67 Водного кодекса, предусматривающие исключение ледников Давыдова и Лысый из–под запрета для деятельности горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на состояние ледников.

Принятые ЖК поправки в Водный кодекс КР пытались тогда оспорить правозащитники. Они подали иск о признании недействительным постановления ЖК КР "О принятии Закона КР "О внесении изменений в Водный кодекс КР". Общественное объединение "Коалиция за демократию и гражданское общество" заявляло, что поводом для обращения в суд стали серьезные нарушения, допущенные в ходе голосования по законопроекту в третьем чтении. В частности, тот факт, что голосование началось без кворума, а присутствующие депутаты голосовали за отсутствующих

В том же 2017 году правительство Сапара Исакова подписало Стратегическое соглашение с компанией Centerra Gold. Оно подразумевало сохранение концессионного соглашения 2009 года и взаимный отказ от претензий. Но из–за отставки Исакова договор не обрел силу.

После кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева признал последнее соглашение не отвечающим интересам Кыргызстана и после двусторонних переговоров в 2019 году подписал его. Договор начал действовать. Он оставлял в силе соглашение 2009 года, когда кыргызская сторона отказывалась от экологических претензий, а Centerra выплачивала Кыргызстану дополнительные 150 миллионов долларов.