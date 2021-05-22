Около 1,3 млн штрафов выписали за нарушение ковидных ограничений в Москве

Порядка 1,3 млн штрафов выписали юридическим и физическим лицам за нарушение ковидных ограничений в Москве за 14 месяцев. Об этом сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в пятницу на форуме "Марафон "Новое знание".

"Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения <...> 1,3 млн штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 - апрель 2021 года" - говорится в презентации.

Там уточняется, что санитарно-эпидемический контроль в Москве включает в себя мобильное приложение "Социальный мониторинг", систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая позволяет выявлять нарушения обязательного домашнего режима для заболевших коронавирусом, регистрация номеров телефона при посещении городских объектов, сервис mos.ru для направления информации о переводе сотрудников на удаленную работу, систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сервис mos.ru для обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции, систему цифровых пропусков с привязкой номеров транспортных карт и регистрационных знаков автомобилей, патрулирование транспортных объектов и общественных мест.

Проверки на предмет соблюдения мер по профилактике коронавируса в Москве проводятся в учреждениях культуры и досуга, на предприятиях торговли и услуг, в развлекательных заведениях и общепите. Рейды проводят сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве, департамента торговли и услуг столицы, полиции и объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы. На объектах проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима, обеспечение социальной дистанции, обработку поверхностей дезинфекционными средствами.

Контроль в пандемию

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта 2020 года своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

Соблюдение изоляции пациентами с коронавирусом в Москве, выбравшими лечение на дому, контролируется при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом "Социальный мониторинг" на смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Если он нарушил изоляцию, передвигаясь на транспорте, штраф составляет 5 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

О масочно-перчаточном режиме

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Около 1,8 тыс. работников транспортного комплекса ежедневно напоминают о необходимости использовать маски и перчатки, а также проверяют соблюдение необходимых мер на наземном и железнодорожном транспорте, на входе, перронах, в вагонах поездов метро, охватывая до 100% станций за неделю.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.

Источник: ТАСС