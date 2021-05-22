Авиакомпании РФ согласились на снижение цен на билеты из Таджикистана

Таджикские авиационные власти получили официальный ответ от трех авиакомпаний - "Уральские авиалинии", "Ямал" и "Сибирь" о снижении цен на авиабилеты. Максимальная цена билета на чартерный рейс установлена не более 500 долларов, сообщил "Азия-Плюс" глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.

"По поручению правительства об увеличении количества чартерных рейсов, и для того, чтобы наши граждане могли беспрепятственно и по доступным ценам покупать авиабилеты в Россию, Агентство гражданской авиации РТ запросило у этих трех российских авиакомпаний, которые осуществляют чартерные рейсы из Таджикистана в российские города, снизить тарифы", - заявил Субхонзода.

По его словам, запросы Агентства дали результаты и российские авиакомпании согласились на уменьшение тарифов и снизили их на максимальном уровне - не более 500 долларов за один перелёт.

"Агентство гражданской авиации постоянно было сторонником того, чтобы тарифы были снижены и цены были приемлемые. Наше неудовлетворение касательно запрашиваемых чартерных рейсов обосновывалось только тем, что цены на их рейсы были слишком высокие, - сказал Субхонзода. - Если тарифы не будут снижены до уровня максимальной стоимости в 500 долларов, дальнейшие запросы об осуществлении чартерных рейсов со стороны этих российских авиаперевозчиков будут пересмотрены".

Субхонзода заявил, что к ним поступали многочисленные жалобы об увеличении цен на билеты до 12-13 тыс. сомони. "Мы принимаем необходимые меры по предотвращению безосновательного повышения тарифов на чартерные рейсы и впредь будем делать все возможное по снижению цен на авиабилеты", - заверил он.

И обратился ко всем гражданам и пассажирам:

"В случае предоставления авиабилетов, превышающих по цене 500 долларов на рейсы вышеназванных авиакомпаний, сразу обращаться в Агентство гражданской авиации или позвонить по телефону доверия 236-53-34".

Источник: asiaplustj.info