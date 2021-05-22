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Главы государств ЕАЭС определили приоритеты в развитии Союза

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- Евгений Денисенко
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Ряд ключевых для Евразийского экономического союза вопросов рассмотрели главы входящих в него стран на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 21 мая в режиме видеоконференции. Об итогах этого саммита рассказали в Евразийской экономической комиссии.

Заседание прошло под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (эта республика сейчас председательствует в ЕАЭС). Участие в нем приняли президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, а также президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кубы Мигел Диас-Канель Бермудес как главы государств - наблюдателей при ЕАЭС, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Главам государств ЕАЭС было доложено о выполнении поручений Высшего совета от 11 декабря 2020 года о проделанной работе по согласованию подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Союза и по установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран. Разработанный Россией проект соглашения об общем рынке газа ЕЭК направила в конце апреля в страны ЕАЭС для согласования. Подписание этого документа планируется в следующем году, вступление в силу – не позднее 1 января 2025 года. Его проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые накануне представила российская сторона. ЕЭК уже подготовлен детальный план-график по согласованию документа.

Также был представлен доклад об устранении препятствий на внутреннем рынке Союза за 2020 год. Всего в период с 2016-го по 31 декабря 2020 года удалось устранить 51 барьер и 3 препятствия с признаками барьера из квалифицированных ранее 63 барьеров, в минувшем году – соответственно 12 и 3.

Рассмотрены и два других доклада - о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС и о результатах мониторинга исполнения государствами Союза в 2019–2020 годах Правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, и отчет ЕЭК за 2020 год о состоянии конкуренции и планируемых в 2021 году мероприятиях по ее защите.

Кроме того, Высший совет утвердил основные ориентиры макроэкономической политики на 2021–2022 годы и перечень мер, направленных на унификацию законодательства государств ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений. Первый документ нацелен на скорейшее преодоление всеми государствами-союзниками последствий текущего экономического кризиса и выход экономики Союза на траекторию опережающего развития, второй открывает новый этап в развитии единого рынка семян сельхозрастений.

Принято решение разработать план мероприятий до 2024 года по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, а также налаживанию их производства в Союзе с привлечением евразийских институтов развития.

По итогам заседания было подписано Соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов Союза.

Высший совет назначил новых членов Коллегии ЕЭК от Кыргызской Республики – Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству и Темирбека Асанбекова - на должность министра по энергетике и инфраструктуре.

Выступая на заседании ВЕЭС, президент РФ Владимир Путин отметил: "В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в Евразэс. Главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран. Я упомянул о том, что, несмотря на все трудности, всё-таки торговля подрастает, и это очень хороший признак того, что мы всё-таки в правильном направлении действуем и наши усилия приносят конкретный результат".


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URL: https://www.vb.kg/401394
Теги:
ЕАЭС
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