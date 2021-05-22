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YouTube введет налоги для блогеров и начнет вставлять рекламу во все видео

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Видеохостинг YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламные ролики во все видео на платформе, даже в те, которые не подключены к партнерской программе. Об этом сообщается в разделе "Условия использования" на сайте компании.

В сообщении уточняется, что в России и других странах начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Также YouTube введет налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Авторы должны будут до конца мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, видеохостинг может удерживать до 24 процентов от доходов с просмотров. При этом российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться сборами, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.

Ранее американская компания Google захотела с июня ввести налоги для иностранных YouTube-блогеров, в том числе россиян.

В марте газета "Ведомости" сообщила, что Минцифры намерено обязать иностранные интернет-платформы уплачивать в российский бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Проект закона предполагается подготовить к середине этого года. Сама инициатива включена в перечень мер по поддержке российской IT-индустрии. Она коснется таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/401400
Теги:
налоги, социальные сети
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