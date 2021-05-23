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В Кыргызстане опять болельщики вне игры

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- Вячеслав Аникин
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Совсем не уважают болельщиков руководители Кыргызского футбольного союза и футбольной лиги. Это проявляется в том, что часто меняется место и время проведения матчей, в результате почитатели этого вида спорта приходят к закрытым воротам стадионов.

Большинство матчей первых четырех туров премьер–лиги проходили в Канте. В результате "безлошадные" болельщики могли узнать об их результатах только в Интернете. Как выяснил корреспондент "ВБ", все (!) стадионы в столице республики по разным причинам не были готовы к проведению футбольных поединков. Вот так нонсенс! Футбольные федерации других стран зорко следят за готовностью спортивных арен, а наши чиновники на этот вопрос даже не обращают внимания.

Работники стадиона "Дордой" только весной этого года начали его реконструкцию, тогда как все подобные работы проводятся осенью, после завершения чемпионатов. Никому, к примеру, из спортивных боссов Милана не придет в голову закрывать красавец "Сан–Сиро" в разгар футбольного сезона на реконструкцию.

Заморожено поле с искусственным покрытием в Республиканском футбольном центре. Год назад на нем проводились матчи республиканского первенства, а сейчас там играть, опасно. "Вечерний Бишкек", другие средства массовой информации страны неоднократно говорили об этом, но футбольные власти страны не удосужились даже дать комментарии по этому поводу. В результате страдают и болельщики, и футбол.

А на прошлой неделе произошел вообще вопиющий случай. 7 мая в 17 часов на стадионе Кыргызской академии физической культуры и спорта должен был начаться поединок между бишкекской "Алгой" и кантской "Абдыш–Атой". Он и начался, только на спортарене имени Долена Омурзакова в 20. часов И ведь ни одного объявления о переносе матча на другой стадион нигде не было. Кстати, футбольные клубы не утруждают себя изготовлением объявлений о предстоящих матчах. Во всем мире более чем достаточно на каждом углу, а для наших команд уважительное отношение к болельщикам не более, чем пустой звук. Да что там объявления, у всех клубов есть свои сайты, но и на них никогда не выкладывают информации о переносе игр на другой стадион или на другое время.

Кстати, корреспондент "ВБ" выяснил, почему матч между "Алгой" и "Абдыш–Атой" был перенесен на главную спортивную арену страны. Оказывается, в этот день в Бишкек приезжала комиссия Азиатской футбольной конфедерации, которая проверяла готовность стадиона имени Долена Омурзакова к предстоящему в июне групповому турниру континентального кубка. Вот ради ревизоров футбольные функционеры и пренебрегли интересами болельщиков.

А матч между "Алгой" и "Абдыш–Атой" получился очень интересным. Обе команды демонстрировали зрелищный, техничный футбол, и закончился он со счетом 2:2. Но бишкекчане его не увидели.

Еще не остыл скандал, связанный с переносом этого поединка, как вырисовывается новый. Руководители клуба "Кара–Балта" заявили о неготовности своего стадиона к чемпионату страны. Как такое понимать? Уже несколько туров первенства прошло там, и вдруг стадион оказался не готов? В принципе перед началом каждого сезона футбольные чиновники обязаны проверять состояние стадионов, а если оно будет признано некондиционным, то команда этого клуба, как та же "Кара–Балта", все матчи должна проводить в гостях. Это так положено, но у нас в футболе царит анархия!


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URL: https://www.vb.kg/401403
Теги:
футбол, Кыргызстан
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