Отцы и дети. Рецензия на фильм "Батя"

В новом российском фильме "Батя" главный герой Максим возвращается домой к отцу, суровому русскому мужику, в лихие девяностые годы растившему сына по советским стандартам. Российская комедия демонстрирует набор комичных ситуаций о воспитании и нашем быте, о детстве главного героя и о том, к чему отцовская педагогика привела в наше время.

В фильме играют известные актеры Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Елена Лядова, Надежда Михалкова и другие.

"Батя" - абсолютно "наш" проект, этот фильм играет на ностальгии по 90–м. И немного - на благоговейном ужасе перед теми временами, когда ботинки приходилось покупать навырост, а колбасы не было и в помине.

Главную роль сыграл стендапер Стас Старовойтов. Это его первая работа в кино, не сильно, впрочем, отличающаяся от его стендапов. Вместе с женой Ириной (Надежда Михалкова), детьми Настей (Диана Енакаева в модных косичках) и Димой (Севастьян Бугаев) Максим готовится к юбилею того самого Бати.

Имя Бати (Владимир Вдовиченков) мелькает ближе к концу фильма, но оно и не важно. Это не человек, а собирательный образ брутальных отцов, которые пьют водку вместо чая и способны наказать одним взглядом.

Как и ожидалось, Батя отказывается ехать в шумную и суетливую Москву из Нижнего Новгорода. Поэтому Макс вместе с семьей едет к нему сам. По дороге он проводит много времени со своими детьми и пытается понять, каким отцом стал сам. Пока сын и дочь дерутся из–за планшета или отказываются играть "в города", Максим вспоминает свое суровое детство с деревянными игрушками, прибитыми к полу.

Получился ли из него в итоге "настоящий мужик", которого Батя пытался воспитать? Был ли сам Батя хорошим отцом, дал ли он сыну все необходимое, чтобы тот мог заботиться о собственной семье? Фильм честно и откровенно разбирается в этом.

По темпу кино очень похоже на партию в пинг–понг между картинками современных тепличных условий и бедняцким детством Максима. Когда Макс учит сына считать с помощью приложения на планшете, он тут же вспоминает, как это делал его отец.

Он носил Макса на плечах по кладбищу и заставлял вычислять возраст умерших по датам на могильных камнях.

В фильме нет никаких оценок - это самое большое его достоинство. Никто не диктует с экрана ответы на вопросы, которые сам себе ставит Макс. Игрушечный бластер с десятками пуль не лучше и не хуже, чем любовно выстроганная Батей деревянная палка со шпингалетом вместо затвора.

Фильм получился хоть и простым, но при этом добрым и действительно забавным. Вряд ли на нем всерьез кто–то прослезится, все–таки не драма. Зато он прекрасно показывает полную беспомощность двух взрослых "настоящих мужиков", когда им приходится выражать свои чувства. Беззлобно, реалистично и с долей сочувствия.

Несомненно, настоящий подарок для зрителя в этом фильме - исполнитель роли Макса в детстве Андрей Андреев. Этот мальчик напоминает одновременно ребенка с советских плакатов и сказочного героя. Он связывает все воедино и вытягивает слабые места режиссуры своей наивностью, искренностью и отличной актерской игрой.

Когда маленький Макс смотрит на Батю с нескрываемым восторгом и повторяет за ним каждое движение, легко поверить, что его отец был самым лучшим. Вопреки всем минусам и деревянным игрушкам.

Фильм настолько пронизан добротой и юмором, что советую посмотреть.