Бедные страны были отданы на милость вирусу, - генеральный секретарь ООН

На сегодняшний день 82 процента всех произведенных доз вакцин от коронавируса получили богатые страны. В государства с низким уровнем дохода попало лишь 0,3 процента прививок. Обращаясь к членам "большой двадцатки", собравшимся на Глобальный саммит по вопросам здравоохранения в Риме, глава ООН призвал их предпринять конкретные шаги в поддержку собственных обещаний обеспечить справедливое распределение вакцин.

Генеральный секретарь ООН с сожалением признал, что оправдались его худшие опасения: борьба с пандемией идет по двум параллельным трекам. "Глубоко несправедливый доступ к вакцинам, тестам, лекарствам и поставкам медицинского назначения, включая кислород, обернулся тем, что бедные страны были отданы на милость вирусу, - отметил Антониу Гутерриш. – В Индии, Южной Америке и других регионах, где возникли вспышки COVID-19, на наших глазах люди задыхаются в буквальном смысле слова".

Вирус никуда не делся, он прекрасно себя чувствует и продолжает мутировать, предостерег Генеральный секретарь. И единственный способ победить его – быстрая всеобщая вакцинация. При этом подавляющее большинство вакцин – 82 процента- получили развитые страны, а бедным досталось лишь 0,3 процента всех произведенных доз.

"Я скажу прямо: мы находимся в состоянии войны с вирусом, – заявил Генеральный секретарь. – И коль уж мы ведем войну с вирусом, мы должны применять наше оружие в соответствии с правилами военной экономики". Это касается и вакцин.

Страны "большой двадцатки", приняли декларацию, призванную обеспечить справедливое распределение вакцин.

По мнению Генсека, теперь нужно разработать конкретный глобальный план вакцинации. И заняться этим, считает он, должна целевая группа, которая объединила бы страны, имеющие возможность производить вакцины, представителей ВОЗ, ее партнеров из проекта ACT-Accelerator, международные финансовые институты и фармацевтические компании.

По мысли Гутерриша, целевая группа должна воспользоваться платформой COVAX, благодаря которой небогатые страны получают вакцины бесплатно или по низким ценам.

Предполагалось, что к нынешнему моменту COVAX сможет распределить по всему миру 170 млн доз вакцин, но пока нуждающиеся страны получили лишь 65 млн доз. Причины такого положения дел, по словам главы ООН, – "вакцинный национализм", ограниченные производственные мощности и нехватка средств.

Гутерриш призывает вдвое увеличить производство вакцин и предлагает различные пути достижения этой цели, включая добровольную передачу технологий и лицензий, создание патентных пулов и смягчение ограничений на интеллектуальную собственность.

Генсек также обратился к государствам "большой двадцатки" с призывом показать пример и обеспечить финансирование COVAX. "Миллиардные вложения могут сэкономить триллионы долларов и сохранить жизни", – подчеркнул Гутерриш.

Источник: news.un.org